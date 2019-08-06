Вам и не снилось! Анита Цой представила клип на песню «Неисправимая»

Уверены, вы не раз задумывались о том, как проходит процесс создания клипа той или иной звезды. Над сценарием обычно работает целая креативная команда, фонтанирующая самыми разными идеями. А вот Аните Цой сюжет видео на ее новую песню... приснился. Предлагаем посмотреть, что из этого получилось.

Анита Цой

Песню «Неисправимая» Анита Цой представила публике весной этого года. Долгое время артистка не могла подобрать сценарий для ролика, а предложений, к слову, было немало! И вдруг случилось чудо: певица увидела будущий клип... во сне. Едва проснувшись, она сразу же принялась за работу.



Получился не просто клип, а настоящее короткометражное кино! Итак, по сюжету шоу-бизнес захватили блогеры. Чтобы отстоять свой «дом», Анита вступает в песенный баттл с блогером Екатериной Ходжаевой. Помогает ей в этом несравненная Лолита Милявская.



1 2 3 ... 10 Анита Цой презентовала клип на новый трек «Неисправимая»

Фолловеры по достоинству оценили и сам ролик, и идею клипа. «Анита умеет удивлять! Спасибо за отличное настроение», «Это однозначно что-то новое», «Лолите нужно сниматься в комедийных фильмах», — писали восторженные интернет-пользователи.