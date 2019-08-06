Вам и не снилось! Анита Цой представила клип на песню «Неисправимая»

Песню «Неисправимая» Анита Цой представила публике весной этого года. Долгое время артистка не могла подобрать сценарий для ролика, а предложений, к слову, было немало! И вдруг случилось чудо: певица увидела будущий клип... во сне. Едва проснувшись, она сразу же принялась за работу.
Получился не просто клип, а настоящее короткометражное кино! Итак, по сюжету шоу-бизнес захватили блогеры. Чтобы отстоять свой «дом», Анита вступает в песенный баттл с блогером Екатериной Ходжаевой. Помогает ей в этом несравненная Лолита Милявская.
Фолловеры по достоинству оценили и сам ролик, и идею клипа. «Анита умеет удивлять! Спасибо за отличное настроение», «Это однозначно что-то новое», «Лолите нужно сниматься в комедийных фильмах», — писали восторженные интернет-пользователи.