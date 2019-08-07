Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе

В эти дни Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают в Греции. Яхты, солнце, древняя архитектура... Ну как тут не опубликовать фото в Инстаграме? Вот и новоиспеченная пара влюбленных не смогла удержаться. Встречаем их первый совместный снимок в соцсетях!

Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают в Греции

На днях мы писали, что одна из самых обсуждаемых пар отечественного кинематографа — Максим Виторган и Нино Нинидзе — рассекретила свой отдых в Греции, как уже сегодня в Сети появилось их общее фото.

Максим впервые опубликовал совместный снимок с Нино

46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную. Виторган предложил угадать, когда был сделан кадр: на рассвете или во время заката. В любом случае, фото двух влюбленных на яхте на фоне восходящего (или уходящего) солнца — жутко романтичная картина!



1 2 3 ... 10 Максим Виторган и Нино Нинидзе проводят совместный отпуск в Греции

Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.

