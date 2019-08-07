Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе

На днях мы писали, что одна из самых обсуждаемых пар отечественного кинематографа — Максим Виторган и Нино Нинидзе — рассекретила свой отдых в Греции, как уже сегодня в Сети появилось их общее фото.
46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную. Виторган предложил угадать, когда был сделан кадр: на рассвете или во время заката. В любом случае, фото двух влюбленных на яхте на фоне восходящего (или уходящего) солнца — жутко романтичная картина!
Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.