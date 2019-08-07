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Юлия Барановская рассказала, как тяжело ей далось рождение дочери

Юлия Барановская — трижды мама. Периодически телеведущая делится с фолловерами своими методами воспитания, а на днях, отвечая на вопросы, вспомнила, как проходили ее роды. 
Юлия Барановская
Юлия Барановская

Юлия Барановская воспитывает троих детей: 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 5-летнего Арсения. Звезда часто берет наследников с собой на светские мероприятия, выкладывает совместные фото в Инстаграм и делится с фолловерами методами воспитания

Юлия Барановская
Юлия Барановская с детьми

Конечно же, поклонникам знаменитости интересна и ее личная жизнь. Недавно они решили задать несколько вопросов и получили весьма подробные ответы. 

Оказывается, все трое появились на свет с помощью кесарева сечения, но особенно помучиться Юлии пришлось со старшими детьми. «Артем был очень большой, и я не могла родить самостоятельно. Непросто мне досталась Яна: два месяца лежа в больнице, я ее вынашивала. Спасибо моему доктору, которая сделала все и даже больше, чтоб она родилась. В итоге все хорошо закончилось, мы доносили, и Янка появилась на свет живой и здоровой», — поведала телезвезда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

  • Юлия Барановская
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    Юлия Барановская не так часто, как хотелось бы многим ее фанатам, делится подробностями личной жизни
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Барановская также рассказала и о своих отношениях с бывшим мужем, футболистом Андреем Аршавиным. «Меня и Андрея связывают первое — трое детей, второе — совместные воспоминания. Но воспоминания — это прошлое. Я не сижу и не жду его и тем более не думаю, что может быть с ним», — откровенно рассказала Юлия.

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07 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @baranovskaya_tv/Instagram, Getty Images, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Юлия Барановская

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