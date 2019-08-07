«Непобедимая» Меган: после рождения сына герцогиня Сассекская вновь начала носить особое украшение

38-летняя Меган Маркл всегда уделяла особое внимание своему стилю. Все образы супруги принца Гарри продуманы до мельчайших деталей.
Пожалуй, самым любимым предметом для Меган являются кольца. Можно по пальцам сосчитать те дни, когда королевская особа выходила в свет лишь с обручальным. Обычно ее пальцы украшают два, три, а то и больше колец.
Не так давно поклонники стали замечать еще одно кольцо на среднем пальце правой руки герцогини Сассекской. На первых месяцах беременности эту золотую печатку с интересным узором Маркл носила практически постоянно, а затем почему-то перестала.
Зная любовь Меган и Гарри к символическим украшениям, журналисты издания Express обратились к профессиональному ювелиру Клэр Адлер, чтобы узнать побольше о кольце Маркл.
Как оказалось, ювелирная обновка Меган принадлежит бренду экологичных украшений Pippa Small. «У марки очень четкая гуманитарная направленность, которая близка герцогине. Таким образом она отдает дань уважения компании, помогающей нуждающимся во всем мире», — рассказала эксперт.
Кроме того, на перстне герцогини изображен символ индуистской богини Дурги. Ее имя обозначает «непобедимая». Мы и не ожидали от Меган другого выбора.