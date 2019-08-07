«Непобедимая» Меган: после рождения сына герцогиня Сассекская вновь начала носить особое украшение

Ни для кого не секрет, что Меган Маркл питает особую страсть к ювелирным изделиям. Недавно внимательные поклонники заметили, что герцогиня стала все чаще носить еще одно золотое кольцо.

Меган Маркл

38-летняя Меган Маркл всегда уделяла особое внимание своему стилю. Все образы супруги принца Гарри продуманы до мельчайших деталей.

Пользователи Сети часто восхищаются ювелирными изделиями герцогини, большую часть из которых ей дарит муж.

Пожалуй, самым любимым предметом для Меган являются кольца. Можно по пальцам сосчитать те дни, когда королевская особа выходила в свет лишь с обручальным. Обычно ее пальцы украшают два, три, а то и больше колец.

Не так давно поклонники стали замечать еще одно кольцо на среднем пальце правой руки герцогини Сассекской. На первых месяцах беременности эту золотую печатку с интересным узором Маркл носила практически постоянно, а затем почему-то перестала.

Вполне возможно, что теперь молодая мама снова достала кольцо из шкатулки, потому что перестала страдать отеками.

Зная любовь Меган и Гарри к символическим украшениям, журналисты издания Express обратились к профессиональному ювелиру Клэр Адлер, чтобы узнать побольше о кольце Маркл.

Как оказалось, ювелирная обновка Меган принадлежит бренду экологичных украшений Pippa Small. «У марки очень четкая гуманитарная направленность, которая близка герцогине. Таким образом она отдает дань уважения компании, помогающей нуждающимся во всем мире», — рассказала эксперт.



Кроме того, на перстне герцогини изображен символ индуистской богини Дурги. Ее имя обозначает «непобедимая». Мы и не ожидали от Меган другого выбора.