Ищите... мужчину! Рики Мартин и другие звезды, которые после брака с женщиной обрели счастье в однополых отношениях

Измены мужа — явление в современном мире, к сожалению, нередкое. Правда, не всегда браки рушатся из-за любовниц супруга. Иногда это... любовники! О семи знаменитых мужчинах, которые ушли от законных жен к другим парням, читайте на Woman.ru.

Элтон Джон с мужем и детьми

Развод из-за новой страсти одного из супругов — сюжет настолько избитый, что никого уже не удивляет. Часто в роли героев-любовников выступают мужья, и звездные семьи здесь не исключение. Впрочем, сегодня поговорим немного о другом. В центре нашего нового материала истории известных мужчин, которые рушили свои браки и серьезные отношения, предпочитая... других мужчин.



Мы уже рассказывали об Элтоне Джоне, Винсенте Минелли и Питере Аллене. Они женились на девушках, но спустя несколько лет супружеской жизни понимали, что совершили большую ошибку и поспешно разводились, по ходу пьесы разбивая своим бывшим сердца. Впрочем, не они единственные.

Кэри Грант

Кэри Грант

Красавец-мужчина, представитель Золотого века Голливуда Кэри Грант был не просто женат. У него было пять жен! И каждый брак был не похож на предыдущий. Первая жена ушла от Гранта со скандалом — тот частенько поднимал на нее руку. Вторая упорхнула по неизвестной причине, сохранив с актером дружеские отношения.

Третья — Бетси Дрейк — отучила Кэри курить и пить (зато научила принимать тогда еще легальные наркотики) и не желала жить с мужем под одной крышей. Они ходили на свидания — сейчас бы это назвали по-модному «гостевой брак». Из-за тех же наркотиков Грант расстался с четвертой женой Дайан Кэннон — она не хотела разделять увлечение мужа, тот настаивал, а после отказа бил супругу. Пятой женой актера стала его ассистентка Барбара Харрис — он женился на ней в 77 лет.

Рэндольф Скотт (справа)

Казалось бы, просто любвеобильный мужчина, но нет: дольше всех своих жен Грант жил с «другом» Рэндольфом Скоттом. В окружении Кэри все догадывались, что он состоял в гомосексуальном браке, а свою тягу к мужчинам скрывал за вереницей женщин. «Он знал, что толкуют об их с Рэндольфом совместной жизни, но ему было наплевать», — говорил друг актера Александр Д’Арси.

Рики Мартин

Рики Мартин

Когда в 2010 году самый горячий латиноамериканец планеты признался в своей гомосексуальности, сердца миллионов поклонниц во всем мире были разбиты. «Рад сообщить вам, что я гомосексуальный мужчина и очень счастлив быть тем, кто я есть», — гласило заявление на официальном сайте Мартина.

Многие были удивлены, ведь заподозрить Рики в гомосексуализме было практически невозможно — его связывали 14-летние (!) отношения с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альбой. Пара то расставалась, то снова сходилась, но итог романа был вроде как предрешен — Мартин хотел жениться.

Джван Йозеф и Рики Мартин

После каминг-аута певца, который наконец-то зажил la vida loca (безумной жизнью), Ребекка призналась журналистам, что всегда подозревала об ориентации своего экс-жениха и уважает его выбор. Рики женился на шведско-сирийском художнике Джване Йосефе в начале 2018-го, а в конце того же года у пары родилась дочь Люсия. У Рики также есть сыновья Маттео и Валентино, рожденные от суррогатной матери.

Тони Перкинс

Тони Перкинс

Без Тони Перкинса знаменитый хичкоковский триллер «Психо» представить просто невозможно. Исполнитель культовой роли Нормана Бейтса не скрывал, что увлекается мужчинами — до 40 лет он вообще встречался исключительно с представителями своего пола (в том числе и с танцовщиком Рудольфом Нуреевым).

В 1972 году он познакомился с актрисой и фотографом Берри Беренсон, и уже спустя год они сыграли свадьбу. В этом браке родилось двое детей: сыновья Оз и Элвис. Правда, поговаривают, что штамп в паспорте не помешал Тони вступать в мимолетные и не всегда защищенные интимные связи с мужчинами. Это привело к тому, что во время съемок в «Психо 4: В начале» Тони поставили неутешительный диагноз — ВИЧ.

Берри Беренсон и Тони Перкинс

12 сентября 1992 года Перкинс умер в своем доме в Лос-Анджелесе от пневмонии, которая развилась на фоне СПИДа. Вдова актера погибла спустя 9 лет — Берри находилась на борту самолета, который был захвачен террористами и первым врезался в Северную башню Всемирного торгового центра 11 сентября.

Рок Хадсон

Рок Хадсон

Хадсон считался чуть ли не главным сердцеедом 1950-х годов — молодой, красивый, высокий (почти 2 метра ростом) и успешный актер снимался в романтических комедиях с Элизабет Тейлор и Дорис Дэй. Он успешно изображал любовь на экране, но в реальной жизни предпочитал мужчин и не спешил об этом распространяться. Рок считал, что каминг-аут повредит его карьере. Голливудские агенты знали об ориентации актера и помогали ему поддерживать гетеросексуальный имидж, снабжая, в том числе, Хадсона спутницами — актрисами Мэрилин Максвелл и Лори Андерсон (они в то время были очень популярны).

Для того, чтобы отвести от себя подозрения, в 1955 году Хадсон женился на Филлис Гейтс. Но брак продлился лишь три года — актерам стало очень сложно выносить внимание общественности. В 1958 году супруги развелись (кстати, поговаривают, что Филлис была лесбиянкой). После развода Року диагностировали СПИД, с которым он боролся до самой смерти в 1985 году. Информацию о своей болезни Хадсон скрывал и от родственников, и даже от своего последнего возлюбленного Марка Кристиана.

Филлис Гейтс и Рок Хадсон

Они познакомились в октябре 1982 года на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе. Позже Марк вспомнит, что смог прорваться в палату к умирающему Хадсону не с первого раза: «Я спросил его, почему он не сказал мне о СПИДе, но Рок уклонился от ответа. Да и не было у него ответа. Он только сказал: ''Когда у тебя такая болезнь, то об этом лучше помалкивать, если не хочешь, чтобы все от тебя отвернулись''. Я сказал ему, что это не так, если бы он все мне рассказал, то я бы не оставил его и сделал все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Но он замолчал и отвернулся к стене».

Питер Марк Якобсон

Питер Марк Якобсон

За «Мою прекрасную няню» мы должны сказать спасибо Питеру Марку Якобсону — идея создания шоу The Nanny пришла именно ему. Питер придумал историю о провинциальной девушке, попавшей на работу в дом к влиятельному мужчине, вместе со своей бывшей женой Фрэн Дрешер в 1999 году.

Фрэн Дрешер и Питер Марк Якобсон

Тогда супруги уже были официально разведены (они прожили вместе 21 год), а Питер признался в своей гомосексуальности. Фрэн и сыграла остроумную няню в сериале, франшизу которого потом купил телеканал «СТС». Экс-супруги, как вы понимаете, остались лучшими друзьями: они и по сей день часто проводят время вместе, постоянно переписываются и поддерживают друг друга. Неудивительно, ведь они были вместе с 15 лет — Фрэн и Питер познакомились еще в школе.

Алан Камминг

Алан Камминг

Алан Камминг — актер и кавалер ордена Британской империи — тоже был женат на женщине. Избранницей Алана стала актриса Хилари Лион, причем брак продлился 8 лет! После развода в 1993-м Камминг ошарашил поклонников, публично объявив о своей бисексуальности. Спустя 14 лет Алан женился снова — уже на мужчине.

Грант Шаффер и Алан Камминг

Актер сочетался узами брака с иллюстратором Грантом Шаффером в Лондоне, а на пятую годовщину свадьбы пара сыграла еще одну — на этот раз в Нью-Йорке. Камминга пытались критиковать за выбор партнера — мол, он не бисексуал, а гей, раз решил жениться на мужчине. Алану эти обвинения кажутся смешными. «У меня здоровый сексуальный аппетит и здоровое воображение, — прояснил Камминг в интервью изданию The Instinct. — Я по-прежнему определяю себя как бисексуал, хотя и решил быть с Грантом. Меня сексуально привлекают женщины, несмотря на то, что я живу с мужчиной. Есть такое подозрение, что у бисексуалов просто плохая репутация».

Даррен Хейз

Даррен Хейз

Мы все рыдали, когда впервые услышали песню Insatiable Даррена Хейза в 2002 году — настолько красиво экс-участник Savage Garden пел о любви. И кто бы мог подумать, что поет он о мужчине! Правда, Даррен тогда тоже не догадывался. В интервью он рассказывал: мол, многие его друзья поняли, что он гомосексуал, раньше него. Самому артисту для этого потребовалось время и даже вполне традиционный брак со своей школьной подругой Колби Тейлор. Они ожидаемо развелись спустя четыре года в 1999-м.

Ричард Каллен и Даррен Хейз

И только через 7 лет Хейз признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. На своем сайте музыкант написал, что официально зарегистрировал в Лондоне брак со своим возлюбленным, англичанином Ричардом Калленом, с которым живет уже два года. «Я счастлив, что живу в то время, когда наши отношения могут быть признаны юридически законными. Я очень рад, что и правительство Великобритании это тоже понимает».

1 2 3 ... 20 Кэри Грант был женат пять раз, но каждый его брак был несчастливым

Вот так бывает: иногда к осознанию своей ориентации можно идти годами, попутно женившись на подругах детства или перепутав романтическую любовь с дружбой. Кланяемся в ноги тем женщинам, которые смогли понять своих супругов и остаться с ними в хороших отношениях.