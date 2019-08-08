Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках

Вот уже несколько месяцев папарацци довольно часто фотографируют Ирину Шейк в компании ее матери Ольги. Женщина приехала к дочери из России, чтобы помочь ей с воспитанием малышки Леа — напомним, не так давно Шейк рассталась с Брэдли Купером.
Теперь почти всегда на прогулках с Леей Ирину сопровождает родственница. А недавно топ-модель решила вывезти семью на курорт — женщины отправились отдыхать на Ибицу.
Пока знаменитое семейство отдыхает весьма размеренно, почти не отходя от бассейна.
Ирина отдала предпочтение ультрамодному неоновому бикини, а для Леи она выбрала клетчатый купальник Burberry с юбкой-солнцем в комплекте.
Кстати, в гардеробе 2-летней Леи имеется множество брендовых нарядов, в том числе и от Burberry. Шейк любит одевать дочь в британскую марку, у руля которой сегодня стоит ее друг Риккардо Тиши.