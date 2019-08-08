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Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках

Пока в Сети муссируются слухи о личной жизни Ирины Шейк, сама топ-модель всю себя посвящает семье. Недавно 33-летняя звезда улетела на Ибицу в компании мамы и дочки. 
Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер
Ирина Шейк с мамой и дочерью

Вот уже несколько месяцев папарацци довольно часто фотографируют Ирину Шейк в компании ее матери Ольги. Женщина приехала к дочери из России, чтобы помочь ей с воспитанием малышки Леа — напомним, не так давно Шейк рассталась с Брэдли Купером. 

По словам инсайдеров, пара уже договорилась об условиях опеки над дочерью и по очереди проводит время с наследницей. 

Теперь почти всегда на прогулках с Леей Ирину сопровождает родственница. А недавно топ-модель решила вывезти семью на курорт — женщины отправились отдыхать на Ибицу. 

Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер
 

Пока знаменитое семейство отдыхает весьма размеренно, почти не отходя от бассейна.

За первый день отпуска модель и ее маленькая дочь уже успели «выгулять» по одному эффектному купальнику.

Ирина отдала предпочтение ультрамодному неоновому бикини, а для Леи она выбрала клетчатый купальник Burberry с юбкой-солнцем в комплекте. 

Кстати, в гардеробе 2-летней Леи имеется множество брендовых нарядов, в том числе и от Burberry. Шейк любит одевать дочь в британскую марку, у руля которой сегодня стоит ее друг Риккардо Тиши.

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08 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Жалко её по женский. Ведь всё есть, а чего-то нет.

  • какой у Иры пупсенок))))

  • на папашку девчоночка похожа...

  • Обожаю их! Ирина мой эталон красоты, и дочка лапочка))

  • Прикрылась сеточкой, ...чтоб не обсуждали обвислости

  • Гость

    Прикрылась сеточкой, ...чтоб не обсуждали обвислости

    Ждём от папарацци фотки Шейк с пляжа, и без халата, только в бикини, реал то бишь

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