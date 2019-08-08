Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках

Пока в Сети муссируются слухи о личной жизни Ирины Шейк, сама топ-модель всю себя посвящает семье. Недавно 33-летняя звезда улетела на Ибицу в компании мамы и дочки.

Ирина Шейк с мамой и дочерью

Вот уже несколько месяцев папарацци довольно часто фотографируют Ирину Шейк в компании ее матери Ольги. Женщина приехала к дочери из России, чтобы помочь ей с воспитанием малышки Леа — напомним, не так давно Шейк рассталась с Брэдли Купером.

По словам инсайдеров, пара уже договорилась об условиях опеки над дочерью и по очереди проводит время с наследницей.

Теперь почти всегда на прогулках с Леей Ирину сопровождает родственница. А недавно топ-модель решила вывезти семью на курорт — женщины отправились отдыхать на Ибицу.

Пока знаменитое семейство отдыхает весьма размеренно, почти не отходя от бассейна.

За первый день отпуска модель и ее маленькая дочь уже успели «выгулять» по одному эффектному купальнику.

Ирина отдала предпочтение ультрамодному неоновому бикини, а для Леи она выбрала клетчатый купальник Burberry с юбкой-солнцем в комплекте.

1 2 3 ... 10 Ирина Шейк вместе с дочкой и мамой отдыхает на Ибице

Кстати, в гардеробе 2-летней Леи имеется множество брендовых нарядов, в том числе и от Burberry. Шейк любит одевать дочь в британскую марку, у руля которой сегодня стоит ее друг Риккардо Тиши.