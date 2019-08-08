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Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила сына от мужчины, которого полюбила еще в школе

Лавстори Карины Разумовской и Егора Бурдина началась очень давно и имеет множество запутанных и судьбоносных поворотов. На днях стало известно, что супруги впервые стали родителями. 
Егор Бурдин, Карина Разумовская
Егор Бурдин и Карина Разумовская

Карина Разумовская и Егор Бурдин начали встречаться еще в школе. Однако с поступлением в ВУЗ их отношения прервались. Каждый выбрал свой путь, нашел вторую половинку, но не обрел счастья. В итоге бывшие одноклассники встретились снова 10 лет назад благодаря соцсетям. 

Их совместная жизнь заиграла новыми красками, а в июле прошлого года пара решила узаконить свои отношения. Свадьбу актриса и бизнесмен сыграли тайно, пригласив только самых близких. 

Карина Разумовская
Карина Разумовская

Недавно стало известно, что у Карины и Егора родился первенец. Как сообщили из окружения пары изданию PeopleTalk, 36-летняя звезда сериала «Мажор» стала мамой сына. Как и свадьбу, супруги скрывали положение актрисы, а о ее беременности знали лишь близкие друзья и родственники. 

Пока неизвестно, как Разумовская и Бурдин назвали мальчика. Нам остается только ждать заветных снимков с сыном и пожелать новоиспеченным родителям терпения, крепкого здоровья им и малышу!

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08 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото PhotoXPress.ru, @karina_razum/Instagram

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