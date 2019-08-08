В день премьеры в России долгожданного девятого фильма «Однажды в Голливуде» режиссер расскажет о съемках кинокартины, работе с актерами и своем обещании не снимать более десяти фильмов за всю карьеру. Квентин Тарантино – один из ярчайших режиссеров современности, дважды удостоенный премии «Оскар».
Прямой эфир шоу «ОК на связи!» с Квентином Тарантино можно будет смотреть в группе шоу по ссылке. Начало трансляции – 8 августа в 20:00 (московское время).
«ОК на связи!» — это развлекательное вечернее шоу, запущенное в июне 2016 год социальной сетью Одноклассники. В прямом эфире ведущий ведет непринужденную беседу с приглашенными гостями: звездами театра и кино, популярными певцами, музыкальными коллективами, блогерами. За время съемок самыми популярными участниками шоу становились Андрей Малахов, Константин Эрнст, Нюша, Егор Крид, Антон Беляев, Михаил Ефремов и Филипп Киркоров. Каждый выпуск собирает несколько миллионов просмотров.
Квентин Тарантино впервые расскажет о новой картине в эфире Одноклассников
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