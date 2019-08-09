«Последний отдых в этом году»: беременная Анастасия Решетова считает дни до родов

В начале осени 23-летняя Анастасия Решетова подарит своему возлюбленному Тимати малыша. Пара не называет пол будущего ребенка, но поговаривают, что они ждут мальчика.
Будущая мама очень любит приезжать на побережье океана и заниматься экстремальными видами спорта на воде. Она не раз жаловалась, что беременность мешает жить так, как ей хочется.
8 августа знаменитость снова посетовала то ли в шутку, то ли всерьез, что с рождением малыша у нее появится множество забот.
Как и многие будущие мамы, Анастасия готовится к скорым бессонным ночам и постоянным капризам малыша.
Впрочем, фолловеры не разделили беспокойство знаменитости. «Настя, ну что ты? Мы же все знаем, что ты будешь отдыхать как и раньше — домработница, а теперь еще и няня сделают все за тебя», «Да ладно вам, наймете нянек, а если что Симона всегда поможет», «Грудью кормить точно не будешь, ребенка сдашь няне и будет у тебя все точно так же, как прежде, это всем понятно», — прокомментировали пользователи Сети рассуждения Решетовой. Ох уж эти диванные всезнайки!