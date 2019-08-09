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«Последний отдых в этом году»: беременная Анастасия Решетова считает дни до родов

Всего через несколько недель Анастасия Решетова впервые станет мамой. Зная, что в скором времени ее ожидает множество забот, модель старается по полной отдохнуть и расслабиться на курорте. 
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

В начале осени 23-летняя Анастасия Решетова подарит своему возлюбленному Тимати малыша. Пара не называет пол будущего ребенка, но поговаривают, что они ждут мальчика

Несмотря на то, что срок родов стремительно приближается, Анастасия постоянно находится в разъездах

Будущая мама очень любит приезжать на побережье океана и заниматься экстремальными видами спорта на воде. Она не раз жаловалась, что беременность мешает жить так, как ей хочется

Тимати, Анастасия Решетова
 

8 августа знаменитость снова посетовала то ли в шутку, то ли всерьез, что с рождением малыша у нее появится множество забот. 

«Ну все. Последний отдых в этом году и прощай покой», — подписала нежное фото с Тимати Решетова. 

Как и многие будущие мамы, Анастасия готовится к скорым бессонным ночам и постоянным капризам малыша.

Впрочем, фолловеры не разделили беспокойство знаменитости. «Настя, ну что ты? Мы же все знаем, что ты будешь отдыхать как и раньше — домработница, а теперь еще и няня сделают все за тебя», «Да ладно вам, наймете нянек, а если что Симона всегда поможет», «Грудью кормить точно не будешь, ребенка сдашь няне и будет у тебя все точно так же, как прежде, это всем понятно», — прокомментировали пользователи Сети рассуждения Решетовой. Ох уж эти диванные всезнайки!

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09 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова, Тимати

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Зачем беременела, спрашивается, если уже сейчас только и делает, что ноет?

  • Чего она ноет, Симона и вторым может заниматься, пока мать по курортам))

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