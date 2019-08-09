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«Как брат и сестра»: в джинсовой мини-юбке и топе 37-летняя Наталья Водянова выглядит ровесницей 17-летнего сына

Глядя на Наталью Водянову, понимаешь, в чем же заключается плюс раннего материнства — всегда есть шанс, что тебя назовут не мамой, а сестрой. Впрочем, в случае с 37-летней супермоделью можно легко сказать, что она выглядит ровесницей не только старшего сына, но и 13-летней дочери.
Наталья Водянова
Наталья Водянова 

Многие поклонники восхищаются умением 37-летней Натальи Водяновой всегда выглядит безупречно: будь то модные показы, светские мероприятия, посиделки с друзьями или обычный поход в магазин. И это учитывая, что модель — мать пятерых детей. 

Лукас Портман, Наталья Водянова
Лукас Портман и Наталья Водянова

Кстати, о детях. Недавно Наталья опубликовала фото в Инстаграме, на котором позирует со старшим сыном, 17-летним Лукасом. Юноша был в черных джинсах и темно-синей рубашке, а звездная мама выбрала наряд поярче. Водянова предстала в джинсовой мини-юбке, светло-сиреневом топе и босоножках. В таком аутфите модель выглядела ровесницей сына. 

Фолловеры знаменитости с нами согласились и одарили звезду комплиментами. «Как брат и сестра», «Где так консервируют?», «Невероятно, как 16-летняя», — писали восторженные комментаторы. 

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09 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @lucas_portman, @natasupernova/Instagram, Getty Images, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Наталья Водянова, Лукас Портман

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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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Гость 2019-08-08 10:44:00
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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
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