«Как брат и сестра»: в джинсовой мини-юбке и топе 37-летняя Наталья Водянова выглядит ровесницей 17-летнего сына

Глядя на Наталью Водянову, понимаешь, в чем же заключается плюс раннего материнства — всегда есть шанс, что тебя назовут не мамой, а сестрой. Впрочем, в случае с 37-летней супермоделью можно легко сказать, что она выглядит ровесницей не только старшего сына, но и 13-летней дочери.



Наталья Водянова



Многие поклонники восхищаются умением 37-летней Натальи Водяновой всегда выглядит безупречно: будь то модные показы, светские мероприятия, посиделки с друзьями или обычный поход в магазин. И это учитывая, что модель — мать пятерых детей.

Лукас Портман и Наталья Водянова

Кстати, о детях. Недавно Наталья опубликовала фото в Инстаграме, на котором позирует со старшим сыном, 17-летним Лукасом. Юноша был в черных джинсах и темно-синей рубашке, а звездная мама выбрала наряд поярче. Водянова предстала в джинсовой мини-юбке, светло-сиреневом топе и босоножках. В таком аутфите модель выглядела ровесницей сына.



Фолловеры знаменитости с нами согласились и одарили звезду комплиментами. «Как брат и сестра», «Где так консервируют?», «Невероятно, как 16-летняя», — писали восторженные комментаторы.

