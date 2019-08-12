Анастасия Заворотнюк может лишиться возможности выезжать за рубеж из-за долга в 1,6 млн рублей

В прошлом году Анастасия Заворотнюк объявила себя банкротом в связи с огромными долгами по кредиту, однако вскоре банк пошел актрисе навстречу. Тем не менее на днях выяснилось, что звезда «Моей прекрасной няни» все еще находится в долговой яме.

Анастасия Заворотнюк не выплатила судебным приставам исполнительский сбор

В 2014 году Анастасия Заворотнюк оформила валютный кредит на покупку земельного участка в Подмосковье. Увы, из-за резкого падения курса рубля долг актрисы превратился в неподъемную сумму в размере 44 миллионов рублей.

К счастью, в 2018-м банк пошел Анастасии навстречу, подписав с ней мирное соглашение.

Произошло это как нельзя кстати: в том же году Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев стали родителями дочери Милы.



Увы, на днях выяснилось, что Анастасия расплатилась не со всеми долгами. По информации издания StarHit, в суд Тропарево-Никулинского района обратились приставы с целью взыскать с актрисы исполнительский сбор в размере более 1,6 миллиона рублей, а до этого момента ограничить ей выезд за границу.

Ситуацию уже прокомментировал один из адвокатов Заворотнюк, заявив, что о задолженности они осведомлены и все это время пытаются добиться снижения суммы. Пока безуспешно. Пресс-секретарь актрисы и вовсе считает, что сложившаяся ситуация не повод для беспокойства. Представители Анастасии уверены, что в ближайшее время этот вопрос разрешится наилучшим образом.