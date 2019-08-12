Из-за болезни 2-месячного сына Оксане Воеводиной пришлось отменить долгожданный отпуск

В начале августа Оксана Воеводина сообщила фолловерам о болезни маленького сына Леона. После того, как малышу стало лучше, победительница конкурсы красоты рассказала подробности произошедшего.

Оксана Воеводина с сыном

На прошлой неделе стало известно, что 2-месячный сын Оксаны Воеводиной и экс-правителя Малайзии Мухаммада V серьезно заболел. Состояние малыша было настолько тяжелым, что молодой маме пришлось вызвать экстренную медицинскую помощь.

11 августа Оксана вышла на связь с фолловерами и рассказала, что случилось с ее ребенком.



Как оказалось, малыш сильно простудился из-за аномального похолодания в столице России (вот уже некоторое время супруга Мухаммада V живет в Подмосковье у своих родителей). Врачи диагностировали крохе отит.

«Мне пришлось давать Леону антибиотики, так как в таком возрасте отит может привести к серьезным осложнениям, вплоть до потери слуха... Он очень плохо спал и ел все эти дни. И я не спала вместе с ним», — поделилась молодая мама (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Воеводиной, болезнь уже отступила, но в ближайшие пару месяцев мальчику следует соблюдать определенный режим.

Педиатр попросил Оксану не совершать с сыном авиаперелеты. «У нас был запланирован отпуск всей семьей в Испании. К сожалению, врачи запретили Леону летать в ближайшие 3-4 месяца, так как перепады давления в самолете могут привести к серьезным осложнениям», — рассказала знаменитость.

1 2 3 ... 10 Оксана Воеводина рассказала о перенесенной сыном болезни

Оксана не поделилась подробностями планируемого отпуска, а также тем, собирался ли поехать на курорт вместе с ней ее возлюбленный. В Сети уже месяц ходят слухи о разводе пары, но Воеводина отрицает наличие проблем в отношениях с мужем.