Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Из-за болезни 2-месячного сына Оксане Воеводиной пришлось отменить долгожданный отпуск

В начале августа Оксана Воеводина сообщила фолловерам о болезни маленького сына Леона. После того, как малышу стало лучше, победительница конкурсы красоты рассказала подробности произошедшего. 
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина с сыном

На прошлой неделе стало известно, что 2-месячный сын Оксаны Воеводиной и экс-правителя Малайзии Мухаммада V серьезно заболел. Состояние малыша было настолько тяжелым, что молодой маме пришлось вызвать экстренную медицинскую помощь

11 августа Оксана вышла на связь с фолловерами и рассказала, что случилось с ее ребенком. 

Как оказалось, малыш сильно простудился из-за аномального похолодания в столице России (вот уже некоторое время супруга Мухаммада V живет в Подмосковье у своих родителей). Врачи диагностировали крохе отит.

 
 

«Мне пришлось давать Леону антибиотики, так как в таком возрасте отит может привести к серьезным осложнениям, вплоть до потери слуха... Он очень плохо спал и ел все эти дни. И я не спала вместе с ним», — поделилась молодая мама (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

По словам Воеводиной, болезнь уже отступила, но в ближайшие пару месяцев мальчику следует соблюдать определенный режим. 

Педиатр попросил Оксану не совершать с сыном авиаперелеты. «У нас был запланирован отпуск всей семьей в Испании. К сожалению, врачи запретили Леону летать в ближайшие 3-4 месяца, так как перепады давления в самолете могут привести к серьезным осложнениям», — рассказала знаменитость. 

Оксана не поделилась подробностями планируемого отпуска, а также тем, собирался ли поехать на курорт вместе с ней ее возлюбленный. В Сети уже месяц ходят слухи о разводе пары, но Воеводина отрицает наличие проблем в отношениях с мужем. 

Перейти к обсуждению 1


12 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @rihanapetra/Instagram, Persona Stars

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Аномальное похолодание в России??это Россия, тут всегда так.Такое же аномальное, как и снег зимой. Видимо барышня отвыкла от подобной погоды. Финансово обеспечена, могла бы и кутать малыша потеплее

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.