Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Дарина Эрвин проводит время с детьми Александра Цекало

Несмотря на развод и скорую женитьбу, Александру Цекало удалось сохранить близкие отношения со своими наследниками. На днях ребята приехали в гости к отцу и его молодой жене Дарине Эрвин.
Александр Цекало
Дарина Эрвин и Александр Цекало

Далеко не все с радостью восприняли новость о женитьбе Александра Цекало на молодой художнице Дарине Эрвин. Их свадьба состоялась почти сразу после развода продюсера с Викторией Галушкой, родившей ему двоих детей. 

Впрочем, влюбленные не обращают внимание на критику хейтеров и почти не комментируют свои отношения. 

К удивлению многих пользователей Сети, Дарине удалось весьма быстро сблизиться с младшими детьми мужа: 10-летней дочерью Сашей и 7-летним сыном Мишей. 

Кадр из инстаграм-историй Дарины Эрвин
Кадр из инстаграм-историй Дарины Эрвин

По словам инсайдеров, наследникам Цекало нравится проводить время в компании его новой жены. 

Еще до свадьбы отца они ездили к нему в гости в Америку — время от времени Дарина и Александр живут в Лос-Анджелесе.

А недавно Эрвин показала фолловерам кадр из аэропорта, на котором видно, как ее муж встречает сына и дочь. «Дети приехали», — кратко подписала снимок молодая женщина. 

Скорее всего, Саша и Миша пробудут в США пару недель, до наступления нового учебного года, а потом вернутся к матери в Подмосковье. Будем надеяться, что избранница продюсера покажет еще хотя бы пару редких фотографий, сделанных во время отдыха с детьми. 

Перейти к обсуждению


12 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото кредит: @darina.ervin, @highlights/Instagram, Persona Stars
Теги

Александр Цекало, Виктория Галушка

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.