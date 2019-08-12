Дарина Эрвин проводит время с детьми Александра Цекало

Далеко не все с радостью восприняли новость о женитьбе Александра Цекало на молодой художнице Дарине Эрвин. Их свадьба состоялась почти сразу после развода продюсера с Викторией Галушкой, родившей ему двоих детей.
К удивлению многих пользователей Сети, Дарине удалось весьма быстро сблизиться с младшими детьми мужа: 10-летней дочерью Сашей и 7-летним сыном Мишей.
По словам инсайдеров, наследникам Цекало нравится проводить время в компании его новой жены.
А недавно Эрвин показала фолловерам кадр из аэропорта, на котором видно, как ее муж встречает сына и дочь. «Дети приехали», — кратко подписала снимок молодая женщина.
Скорее всего, Саша и Миша пробудут в США пару недель, до наступления нового учебного года, а потом вернутся к матери в Подмосковье. Будем надеяться, что избранница продюсера покажет еще хотя бы пару редких фотографий, сделанных во время отдыха с детьми.