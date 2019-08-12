Дмитрий Тарасов учит годовалую дочь играть в футбол

Совсем недавно Анастасия Тарасова опубликовала видео, на котором их с Дмитрием годовалая дочь Милана произносит первое слово, а на днях футболист показал, как приучает малышку к спорту.



Анастасия и Дмитрий Тарасовы с дочкой

Чужие дети быстро растут — с этим не поспоришь. Сегодня речь пойдет о дочери Дмитрия и Анастасии Тарасовых Милане. Месяц назад девочке исполнился год. Недавно наследница знаменитостей произнесла первое слово, а на днях спортсмен поделился видео, как играет в футбол с малышкой.



В ролике звездный отец вместе с годовалой дочкой пинает мяч по спортивной площадке. Многие фолловеры отметили, что девочка еще с трудом ходит, однако это не мешает Дмитрию прививать Милане любовь к спорту. Кто знает, может быть, перед нами будущая чемпионка?



1 2 3 ... 11 Как и любой отец, Дмитрий очень любит свою дочь

Также подписчики футболиста оценили его вклад в воспитание дочери. Судя по соцсетям Тарасова, он действительно много времени проводит с Миланой. «Как мило: папа и доченька. Первые жизненные шаги с поддержкой отца», «Дмитрий, в вас столько любви к ней, очень трогательно», — написали фолловеры.

