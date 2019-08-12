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«Спокойно отношусь к тому, что моя девушка была на ''Доме-2''»: Архип Глушко поведал о своей взрослой возлюбленной

Вот уже несколько месяцев сын Наташи Королевой и Тарзана Архип встречается с девушкой, которая на 6 лет старше него. Судя по всему, их отношения довольно серьезные — на днях влюбленные дали первое совместное интервью. 
Мария Слугина и Архип Глушко
Мария Слугина и Архип Глушко

Этой весной общественность узнала, что единственный сын Наташи Королевой и Тарзана, 17-летний Архип Глушко, нашел любовь в лице 23-летней девушки из Саратова Марии Слугиной. 

Возлюбленная Архипа лишь недавно переехала в столицу. За ее плечами — победа в городском конкурсе красоты и недолгое пребывание на реалити-шоу «Дом-2». 

Судя по всему, знаменитости с радостью приняли Марию в свою семью. Девушка часто проводит время с Королевой и Тарзаном и выкладывает совместные фотографии с ними. 

Наташа Королева
 

На днях журналисты портала «СтарХит» взяли первое совместное интервью у молодой пары. В разговоре с корреспондентом Глушко и Слугина рассказали о своем знакомстве, а также о том, как любят проводить время, как часто ругаются и планируют ли сделать серьезный шаг и съехаться. 

Влюбленные считают, что им пока рано думать о будущем — пока их устраивают лишь частые свидания и совместные путешествия. 

«Архип понравился нежным и трепетным отношением ко мне. Несмотря на то, что ему 17, он умеет сделать так, что рядом с ним я чувствую себя маленькой девочкой! Конечно, мы нередко наблюдаем негатив в нашу сторону. Но что бы там ни писали, мы относимся к этому с юмором и не обращаем внимания ни на что, ведь мы были готовы к такому повороту событий. Про нас можно писать и говорить все, что угодно — благодаря этому мы станем только сильнее!» — рассказала избранница звездного наследника. 

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    Архип Глушко и его возлюбленная Мария Слугина дали первое совместное интервью
    Смотреть галерею

Мария поведала, что у нее не было барьера в общении с Архипом из-за того, что он знаменит. Глушко же, в свою очередь, не считает зазорным тот факт, что его возлюбленная участвовала в телепроекте «Дом-2». «Я совершенно спокойно к этому отношусь и не имею ничего против», — объяснил молодой человек. 

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12 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @arkhipglushko, @koroleva_star, @slugina/Instagram
Теги

Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева

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