Оксана Акиньшина показала подросших сына и дочь

Оксана Акиньшина очень редко рассказывает о своей личной жизни. Большая часть постов в ее Инстаграме посвящены работе, однако встречаются и семейные кадры. На днях актриса поделилась новым фото детей.

Оксана Акиньшина



Оксана Акиньшина — трижды мама. Однако о своей личной и семейной жизни звезда предпочитает не распространяться. Актриса редко публикует фотографии с детьми и мужем, поэтому ее фолловеры очень ценят подобные кадры.

На днях 32-летняя знаменитость решила порадовать своих поклонников, опубликовав фото сына и дочери. 6-летний Костя и 2-летняя Эмми позировали в торговом центре с пакетами в руках. Видимо, семья посвятила выходные шопингу — он, судя по улыбкам ребятишек, удался.



1 2 3 ... 10 Оксана Акиньшина тщательно скрывает свою личную жизнь

Подписчики, увидев фото с детьми, начали обсуждать, на кого же больше они похожи. Многие решили, что сын пошел в папу, супруга актрисы Арчила Геловани, а дочь — вылитая красавица-мама.