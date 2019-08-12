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Оксана Акиньшина показала подросших сына и дочь

Оксана Акиньшина очень редко рассказывает о своей личной жизни. Большая часть постов в ее Инстаграме посвящены работе, однако встречаются и семейные кадры. На днях актриса поделилась новым фото детей.
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина 

Оксана Акиньшина — трижды мама. Однако о своей личной и семейной жизни звезда предпочитает не распространяться. Актриса редко публикует фотографии с детьми и мужем, поэтому ее фолловеры очень ценят подобные кадры. 

На днях 32-летняя знаменитость решила порадовать своих поклонников, опубликовав фото сына и дочери. 6-летний Костя и 2-летняя Эмми позировали в торговом центре с пакетами в руках. Видимо, семья посвятила выходные шопингу — он, судя по улыбкам ребятишек, удался. 

Подписчики, увидев фото с детьми, начали обсуждать, на кого же больше они похожи. Многие решили, что сын пошел в папу, супруга актрисы Арчила Геловани, а дочь — вылитая красавица-мама.

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12 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @akinshok/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Оксана Акиньшина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Мне всегда казалось, что мама любит своих детей одинаково, но на примере этой актрисы, я поняла, что это не так.

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