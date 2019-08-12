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Ради здоровья и молодости Виктория Боня регулярно прибегает к кровопусканию

Виктория Боня с особым вниманием относится к своей внешности и регулярно посещает салоны красоты и кабинет косметолога. Недавно звезда показала одну из своих самых любимых и действенных процедур, которая шокировала ее фолловеров. 
Виктория Боня
Виктория Боня

В это сложно поверить, но всего через пару месяцев Виктории Боне исполнится 40 лет! Ничто не может выдать реальный возраст знаменитости — но это, конечно же, стоит звезде немалых усилий. 

Виктория регулярно рассказывает фолловерам о том, как ухаживает за собой. 

Женщина снимает видео из салонов красоты, знакомит подписчиков со своими мастерами, а также ведет прямые эфиры, посвященные макияжу и уходовым средствам. 

На днях Боня нанесла визит мастеру по каппинг-терапии, который проводит лечение с помощью массажа банками. 

Знаменитость поведала, что на постоянной основе делает процедуру под названием хиджама — попросту говоря, лечебное кровопускание. 

Хиджама — это древнейший восточный способ очищения тела, подразумевающий под собой выпуск небольшого количества крови с помощью вакуумных стеклянных банок для «включения» резервных возможностей организма.

Боня считает, что подобный метод эффективен для лечения целого ряда серьезных заболеваний. «С помощью этой процедуры можно избежать множество страшных недугов, особенно в зрелом возрасте», — уверена звезда. 

Впрочем, хиджама считается народным видом терапии, не признается официальной медициной и имеет немало противопоказаний. К тому же многих людей пугает лишь только вид банок на теле. В одном из видео с процедурой Виктория провела опрос, который показал, что практически половина ее фолловеров побаивается смотреть на кровь — даже через экран монитора. 

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12 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Каменный век... У женщин кровопускание каждый месяц, хочет сливать кровь для профилактики, пусть сливает её в качестве донора, хоть какая то польза будет

  • Самое первое фото, где она в телесном топе, что у нее с кожей на груди? Она месяцами не моется, что ли? Выглядит как грязь пятнами на коже.

  • Гость

    Самое первое фото, где она в телесном топе, что у нее с кожей на груди? Она месяцами не моется, что ли? Выглядит как грязь пятнами на коже.

    Это пигментация,возрастные изменения.Как ни крути и не пытайся остановить время,старение неизбежно.

  • Какое здоровье, если она в фурункулах и гигантских прыщах. Стрептококк же занесла. И опять под гобеленом 16 века в своей грязной квартире кровь пускает.

  • А на какой части тела ей банки ставят? Что-то рыхлое. Но в левом нижнем углу волосня торчит, надеюсь это шея. Но и при этом антисанитария тогда полная - все равно волосня в районе манипуляций.

  • До 40-ка можно хорошо выглядеть, а если фото через фильтры пропускать - вообще прекрасно

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