Ради здоровья и молодости Виктория Боня регулярно прибегает к кровопусканию

Виктория Боня с особым вниманием относится к своей внешности и регулярно посещает салоны красоты и кабинет косметолога. Недавно звезда показала одну из своих самых любимых и действенных процедур, которая шокировала ее фолловеров.

Виктория Боня

В это сложно поверить, но всего через пару месяцев Виктории Боне исполнится 40 лет! Ничто не может выдать реальный возраст знаменитости — но это, конечно же, стоит звезде немалых усилий.

Виктория регулярно рассказывает фолловерам о том, как ухаживает за собой.

Женщина снимает видео из салонов красоты, знакомит подписчиков со своими мастерами, а также ведет прямые эфиры, посвященные макияжу и уходовым средствам.

На днях Боня нанесла визит мастеру по каппинг-терапии, который проводит лечение с помощью массажа банками.

Знаменитость поведала, что на постоянной основе делает процедуру под названием хиджама — попросту говоря, лечебное кровопускание.

Хиджама — это древнейший восточный способ очищения тела, подразумевающий под собой выпуск небольшого количества крови с помощью вакуумных стеклянных банок для «включения» резервных возможностей организма.

1 2 3 ... 10 Виктория Боня показала одну из любимых процедур для тела

Боня считает, что подобный метод эффективен для лечения целого ряда серьезных заболеваний. «С помощью этой процедуры можно избежать множество страшных недугов, особенно в зрелом возрасте», — уверена звезда.



Впрочем, хиджама считается народным видом терапии, не признается официальной медициной и имеет немало противопоказаний. К тому же многих людей пугает лишь только вид банок на теле. В одном из видео с процедурой Виктория провела опрос, который показал, что практически половина ее фолловеров побаивается смотреть на кровь — даже через экран монитора.