В Москве скончалась 29-летняя модель Playboy и диджей Жанна Рассказова

11 августа в Москве умерла диджей и модель мужских журналов Жанна Рассказова. Точной причины гибели девушки неизвестна.

Жанна Рассказова

Вечером 11 августа скончалась диджей и модель Playboy Жанна Рассказова. Девушка потеряла сознание, когда находилась в своей квартире в Москве.



Друзья Жанны, также известной как DJ Jane Rass, вызвали скорую помощь, однако бригада врачей не смогла ей помочь, так как на момент их прибытия девушка уже находилась в состоянии клинической смерти.

Жанна Рассказова была выбрана девушкой месяца российского Playboy в феврале 2012 года

На данный момент неизвестно, почему так неожиданно умерла Рассказова. Однако некоторые источники утверждают, что причиной стала передозировка наркотиков. В злополучный день Жанна весело проводила время с друзьями. Как сообщил приятель модели Александр в беседе с «Московским комсомольцем», не исключено, что молодые люди употребляли и запрещенные вещества.



1 2 3 ... 10 В Москве на 30-м году жизни скончалась диджей Жанна Рассказова

Также сообщается, что у Жанны было некое хроническое заболевание, поэтому она регулярно принимала лекарства. А за несколько часов до смерти к ней приезжал нарколог и ставил капельницу. Через полчаса после окончания процедуры жизнь девушки оборвалась. Возможно, именно несовместимость препаратов стала причиной несчастья.



Рассказова работала диджеем в московских ночных клубах, была моделью Playboy и стала девушкой месяца по версии мужского журнала в 2012 году. Жанне было 29 лет.