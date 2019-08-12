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В Москве скончалась 29-летняя модель Playboy и диджей Жанна Рассказова

11 августа в Москве умерла диджей и модель мужских журналов Жанна Рассказова. Точной причины гибели девушки неизвестна.
Жанна Рассказова
Жанна Рассказова

Вечером 11 августа скончалась диджей и модель Playboy Жанна Рассказова. Девушка потеряла сознание, когда находилась в своей квартире в Москве. 

Друзья Жанны, также известной как DJ Jane Rass, вызвали скорую помощь, однако бригада врачей не смогла ей помочь, так как на момент их прибытия девушка уже находилась в состоянии клинической смерти.

Жанна Рассказова
Жанна Рассказова была выбрана девушкой месяца российского Playboy в феврале 2012 года

На данный момент неизвестно, почему так неожиданно умерла Рассказова. Однако некоторые источники утверждают, что причиной стала передозировка наркотиков. В злополучный день Жанна весело проводила время с друзьями. Как сообщил приятель модели Александр в беседе с «Московским комсомольцем», не исключено, что молодые люди употребляли и запрещенные вещества.

Также сообщается, что у Жанны было некое хроническое заболевание, поэтому она регулярно принимала лекарства. А за несколько часов до смерти к ней приезжал нарколог и ставил капельницу. Через полчаса после окончания процедуры жизнь девушки оборвалась. Возможно, именно несовместимость препаратов стала причиной несчастья.

Рассказова работала диджеем в московских ночных клубах, была моделью Playboy и стала девушкой месяца по версии мужского журнала в 2012 году. Жанне было 29 лет.

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12 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @fakemooddd/Instagram, vk.com/jaklinrasskazova

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Я лично не знала эту девушку,но мне ее искренне жаль.Молодая,успешная,красивая-жить и жить!Но,к сожалению,очень поздно понимаешь,что за все надо платить.За бессонные ночи,за пластику в молодом возрасте,за так называемый неправильный образ жизни ,в виде наркоты и алкоголя.Только одним это сходит с рук до старости(история знает много примеров),а других забирают молодыми.

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