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29-летний сын Дмитрия Пескова представил свою избранницу

Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай часто выкладывает фотографии в Инстаграм. Однако о своей личной жизни молодой человек заговорил впервые. 
Николай Песков
Николай Песков

Дмитрий Песков держит личную жизнь в тайне. Лишь иногда политик появляется в Инстаграме своей супруги Татьяны Навки. Такой же позиции придерживается и 29-летний сын пресс-секретаря от предыдущего брака. 

Николай Песков
Николай впервые показал фолловерам свою возлюбленную

Несмотря на то, что молодой человек активно ведет соцсети, подробностями личной жизни до недавнего времени он не делился — на днях Николай решил представить миру свою избранницу. В Сети появился снимок, на котором старший сын Пескова позирует в обнимку с таинственной незнакомкой. 

«А вот вам мое сокровище. Правда, что мы похожи?» — подписал фото Николай. 

Имя возлюбленной и подробности их отношений молодой человек не раскрыл. Но фолловеры решили, что пара настроена серьезно, ведь до этого Николай никогда не делился подобными фотографиями. 

«Главное, чтобы ''Усы Пескова'' были на свадьбе», «Красивая пара!», «Рад за тебя! Счастья вам, огромной любви», — писали восторженные комментаторы, намекая на предстоящее торжество.

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13 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @ndchoulz/Instagram
Теги

Дмитрий Песков

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Первая фотография вместе с заголовком позабавили

  • Внешность у парня огонь.

  • Фу какая манерная дочь у Пескова. На всех фото эти пришибленные губы уточкой.

  • Они все манерные, как манекены, а не живые люди. Духовности нет.

  • Мало нам лизоньки,теперь и он.Ничего не представляющие из себя люди, живущие на гос.деньги.

  • Жизнь удалась с такими усами!Папа всех прокормит за счет налогоплательщиков и беспрецендентного доступа к бизнесу!

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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
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