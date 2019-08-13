29-летний сын Дмитрия Пескова представил свою избранницу

Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай часто выкладывает фотографии в Инстаграм. Однако о своей личной жизни молодой человек заговорил впервые.



Николай Песков

Дмитрий Песков держит личную жизнь в тайне. Лишь иногда политик появляется в Инстаграме своей супруги Татьяны Навки. Такой же позиции придерживается и 29-летний сын пресс-секретаря от предыдущего брака.



Николай впервые показал фолловерам свою возлюбленную

Несмотря на то, что молодой человек активно ведет соцсети, подробностями личной жизни до недавнего времени он не делился — на днях Николай решил представить миру свою избранницу. В Сети появился снимок, на котором старший сын Пескова позирует в обнимку с таинственной незнакомкой.



«А вот вам мое сокровище. Правда, что мы похожи?» — подписал фото Николай.

Имя возлюбленной и подробности их отношений молодой человек не раскрыл. Но фолловеры решили, что пара настроена серьезно, ведь до этого Николай никогда не делился подобными фотографиями.



1 2 3 ... 10 Николай Песков часто публикует новые снимки в своем Инстаграме

«Главное, чтобы ''Усы Пескова'' были на свадьбе», «Красивая пара!», «Рад за тебя! Счастья вам, огромной любви», — писали восторженные комментаторы, намекая на предстоящее торжество.