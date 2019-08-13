29-летний сын Дмитрия Пескова представил свою избранницу

Дмитрий Песков держит личную жизнь в тайне. Лишь иногда политик появляется в Инстаграме своей супруги Татьяны Навки. Такой же позиции придерживается и 29-летний сын пресс-секретаря от предыдущего брака.
Несмотря на то, что молодой человек активно ведет соцсети, подробностями личной жизни до недавнего времени он не делился — на днях Николай решил представить миру свою избранницу. В Сети появился снимок, на котором старший сын Пескова позирует в обнимку с таинственной незнакомкой.
Имя возлюбленной и подробности их отношений молодой человек не раскрыл. Но фолловеры решили, что пара настроена серьезно, ведь до этого Николай никогда не делился подобными фотографиями.
«Главное, чтобы ''Усы Пескова'' были на свадьбе», «Красивая пара!», «Рад за тебя! Счастья вам, огромной любви», — писали восторженные комментаторы, намекая на предстоящее торжество.