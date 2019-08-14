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Новый пост Оксаны Самойловой заставил фолловеров обсуждать ее возможную четвертую беременность

Жизнь всегда готовит для нас сюрпризы — так считает Оксана Самойлова, о чем она на днях сообщила в Инстаграме. Это заставило интернет-пользователей считать, что ее семью ждет очередное пополнение.
Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Дочери Оксаны Самойловой и Джигана — просто чудо. Видео в микроблоге бизнесвумен с участием ее наследниц можно смотреть бесконечно. С этим согласны и поклонники Самойловой. Им одинаково нравится наблюдать и за рассудительной Ариеллой, и за непоседой Леей, и за малышкой Майей, которая всегда и везде старается поспевать за старшими сестрами.

Джиган, Оксана Самойлова
Оксана снова станет мамой? 

К слову, фанаты уже давно ждут, когда же Оксана и ее супруг решатся на четвертого ребенка. Слухи об этом возникают постоянно. Новые домыслы спровоцировал последний пост знаменитости. «Мы всегда все планируем. Еще бы, когда у тебя трое детей, эффект неожиданности может обернуться величайшим провалом», — написала Оксана. 

«Правило №1: если ты хочешь сделать сюрприз, сначала приди, расскажи, мы обсудим и решим. Правило №2: никаких сюрпризов! Но это касается только нас, жизнь о наших правилах не знала!» — продолжила Самойлова. 

Учитывая, что супруга Джигана не объяснила, в чем заключается упомянутый сюрприз, подписчики инстаграм-звезды решили, что таким образом она сообщила о своем интересном положении. «У вас, наверное, скоро будет мальчик», «Четвертый киндер-сюрприз», «Почему мне кажется, что вы беременны?» — один за другим высказывали свои предположения фолловеры.

  • Джиган, Оксана Самойлова
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    Джиган и Оксана Самойлова воспитывают трех дочерей: 8-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и 2-летнюю Майю
    Смотреть галерею

В любом случае, судить пока рано: 31-летняя Оксана и не пытается скрывать живот, демонстрируя все прелести стройной и подтянутой фигуры. Время покажет!

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14 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова, Джиган

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3 комментария Добавить комментарий
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  • чудесная семья!

  • Там не угомоняться пока мальчика не родят.

  • Мне кажется, что Оксана хорошая мама, прекрасная жена и просто настоящая женщина. Во всяком случае, все её фотографии говорят об этом. Не зря же они с мужем столько лет уже вместе живут. Сейчас практически 90 процентов разводов

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