Новый пост Оксаны Самойловой заставил фолловеров обсуждать ее возможную четвертую беременность

Жизнь всегда готовит для нас сюрпризы — так считает Оксана Самойлова, о чем она на днях сообщила в Инстаграме. Это заставило интернет-пользователей считать, что ее семью ждет очередное пополнение.



Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Дочери Оксаны Самойловой и Джигана — просто чудо. Видео в микроблоге бизнесвумен с участием ее наследниц можно смотреть бесконечно. С этим согласны и поклонники Самойловой. Им одинаково нравится наблюдать и за рассудительной Ариеллой, и за непоседой Леей, и за малышкой Майей, которая всегда и везде старается поспевать за старшими сестрами.

Оксана снова станет мамой?

К слову, фанаты уже давно ждут, когда же Оксана и ее супруг решатся на четвертого ребенка. Слухи об этом возникают постоянно. Новые домыслы спровоцировал последний пост знаменитости. «Мы всегда все планируем. Еще бы, когда у тебя трое детей, эффект неожиданности может обернуться величайшим провалом», — написала Оксана.



«Правило №1: если ты хочешь сделать сюрприз, сначала приди, расскажи, мы обсудим и решим. Правило №2: никаких сюрпризов! Но это касается только нас, жизнь о наших правилах не знала!» — продолжила Самойлова.

Учитывая, что супруга Джигана не объяснила, в чем заключается упомянутый сюрприз, подписчики инстаграм-звезды решили, что таким образом она сообщила о своем интересном положении. «У вас, наверное, скоро будет мальчик», «Четвертый киндер-сюрприз», «Почему мне кажется, что вы беременны?» — один за другим высказывали свои предположения фолловеры.



1 2 3 ... 10 Джиган и Оксана Самойлова воспитывают трех дочерей: 8-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и 2-летнюю Майю

В любом случае, судить пока рано: 31-летняя Оксана и не пытается скрывать живот, демонстрируя все прелести стройной и подтянутой фигуры. Время покажет!

