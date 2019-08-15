Инсайдеры: Рианна познакомила маму с женихом-миллиардером

Знакомство с родителями — волнительный момент, и не важно, кто вы — обычная студентка или знаменитая певица с миллионами фанатов по всему миру. Уверены, Рианна, пригласившая свою маму на ужин с Хасаном Джамилем, очень переживала, как все пройдет.

Рианна

Рианна начала встречаться с арабским миллиардером Хасаном Джамилем два года назад. С тех пор певица решила не афишировать свою личную жизнь и держит отношения с возлюбленным в тайне. Однако мировой звезде сложно не попасться на глаза поклонникам.

Рианна и Хасан Джамиль

На днях стало известно, что 31-летняя знаменитость познакомила Хасана со своей семьей. Об этом инсайдер сообщил таблоиду Us Weekly. Во вторник, 13 августа, Рианна, ее мама Моника Брэйтвэйт и один из братьев вместе с Джамилем ужинали в ресторане Mason в Санта-Монике. «Они сидели до позднего вечера, а в какой-то момент Рианна и Хасан держались за руки», — сообщил собеседник изданию.



1 2 3 ... 9 После нескольких неудачных романов Рианна решила держать свою личную жизнь в тайне

Кто знает, может быть, именно в этот вечер влюбленные голубки сообщили о своих планах пожениться. Певица не раз говорила, что хочет стать матерью и обзавестись семьей. Что ж, ждем развития событий и пышной свадьбы!

