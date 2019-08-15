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Инсайдеры: Рианна познакомила маму с женихом-миллиардером

Знакомство с родителями — волнительный момент, и не важно, кто вы — обычная студентка или знаменитая певица с миллионами фанатов по всему миру. Уверены, Рианна, пригласившая свою маму на ужин с Хасаном Джамилем, очень переживала, как все пройдет.
Рианна
Рианна

Рианна начала встречаться с арабским миллиардером Хасаном Джамилем два года назад. С тех пор певица решила не афишировать свою личную жизнь и держит отношения с возлюбленным в тайне. Однако мировой звезде сложно не попасться на глаза поклонникам.

Рианна, Хасан Джамиль
Рианна и Хасан Джамиль

На днях стало известно, что 31-летняя знаменитость познакомила Хасана со своей семьей. Об этом инсайдер сообщил таблоиду Us Weekly. Во вторник, 13 августа, Рианна, ее мама Моника Брэйтвэйт и один из братьев вместе с Джамилем ужинали в ресторане Mason в Санта-Монике. «Они сидели до позднего вечера, а в какой-то момент Рианна и Хасан держались за руки», — сообщил собеседник изданию. 

  • Рианна
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    После нескольких неудачных романов Рианна решила держать свою личную жизнь в тайне
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Кто знает, может быть, именно в этот вечер влюбленные голубки сообщили о своих планах пожениться. Певица не раз говорила, что хочет стать матерью и обзавестись семьей. Что ж, ждем развития событий и пышной свадьбы! 

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15 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Рианна

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