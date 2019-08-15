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«Пора заканчивать»: Кейт Бланшетт решила уйти из кино

Кейт Бланшетт заявила, что завершает свою актерскую карьеру. Актриса сказала об этом на премьере фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» и заранее извинилась за свою последнюю работу.
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт

В недавнем интервью Джулии Робертс для журнала Interview Кейт Бланшетт призналась, что когда ей нужно выходить на сцену или появляться в кадре в нижнем белье, она иногда задумывается: «Почему бы просто не кормить цыплят и не читать Пруста?». 50-летняя звезда считает, что чем старше становится актер, тем унизительнее для него это ремесло. Раньше она недоумевала, почему ее любимые пожилые артисты постоянно говорили о том, чтобы уйти из профессии, а когда сама оказалась на их месте, то поняла: они просто хотели сохранить остатки самоуважения.

За свою карьеру Кейт успела сняться в более чем 40 фильмах и принять участие в двадцати театральных постановках
За свою карьеру Кейт успела сняться в более чем 40 фильмах и принять участие в двадцати театральных постановках

Также актриса рассказала, что сами по себе роли никогда не были для нее чем-то первостепенным: ей было важно, с кем она работает, с кем «находится в диалоге». В конце концов Кейт Бланшетт задала себе откровенный вопрос: хочет ли она развиваться дальше как актриса или хочет жить по-настоящему? Ответ нам уже известен. Его она озвучила на премьере фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» 12 августа в Нью-Йорке.

В беседе с журналистом сайта Vulture голливудская звезда заявила: «Для меня пришло время остановиться. Совершенно, полностью. И я уверена в том, что зрители по всему миру, посмотрев этот фильм, скажут: ''Да, действительно, ее время прошло''».

Во-первых, мы крайне заинтригованы, что же такого в этом фильме, рассказывающем о женщине-архитекторе, которая переживает экзистенциальный кризис? А во-вторых, очень надеемся, что Кейт Бланшетт все же передумает уходить из кино. Ведь она сама не раз говорила, что подобные мысли начинают одолевать ее каждый раз, когда завершаются съемки.

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    Кейт рассказала об уходе из кино на премьере картины «Куда ты пропала, Бернадетт?»
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Без преувеличения отметим, что другой такой звезды нет и не будет. На ее игру, на ее «эльфийскую» внешность, на ее пронзительно-голубые глаза мы готовы смотреть еще лет сорок, как и слушать ее невероятно красивый хриплый низкий голос.

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15 августа 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кейт Бланшетт

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