«Пора заканчивать»: Кейт Бланшетт решила уйти из кино

В недавнем интервью Джулии Робертс для журнала Interview Кейт Бланшетт призналась, что когда ей нужно выходить на сцену или появляться в кадре в нижнем белье, она иногда задумывается: «Почему бы просто не кормить цыплят и не читать Пруста?». 50-летняя звезда считает, что чем старше становится актер, тем унизительнее для него это ремесло. Раньше она недоумевала, почему ее любимые пожилые артисты постоянно говорили о том, чтобы уйти из профессии, а когда сама оказалась на их месте, то поняла: они просто хотели сохранить остатки самоуважения.
Также актриса рассказала, что сами по себе роли никогда не были для нее чем-то первостепенным: ей было важно, с кем она работает, с кем «находится в диалоге». В конце концов Кейт Бланшетт задала себе откровенный вопрос: хочет ли она развиваться дальше как актриса или хочет жить по-настоящему? Ответ нам уже известен. Его она озвучила на премьере фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» 12 августа в Нью-Йорке.
В беседе с журналистом сайта Vulture голливудская звезда заявила: «Для меня пришло время остановиться. Совершенно, полностью. И я уверена в том, что зрители по всему миру, посмотрев этот фильм, скажут: ''Да, действительно, ее время прошло''».
Во-первых, мы крайне заинтригованы, что же такого в этом фильме, рассказывающем о женщине-архитекторе, которая переживает экзистенциальный кризис? А во-вторых, очень надеемся, что Кейт Бланшетт все же передумает уходить из кино. Ведь она сама не раз говорила, что подобные мысли начинают одолевать ее каждый раз, когда завершаются съемки.
Без преувеличения отметим, что другой такой звезды нет и не будет. На ее игру, на ее «эльфийскую» внешность, на ее пронзительно-голубые глаза мы готовы смотреть еще лет сорок, как и слушать ее невероятно красивый хриплый низкий голос.