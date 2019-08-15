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Женатого Влада Топалова снова поймали на комплиментах инстаграм-красоткам

Влад Топалов — настоящий завсегдатай соцсетей. Впрочем, иногда повышенная активность в микроблогах симпатичных девушек не играет на руку певцу, имеющему семью. 
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

33-летний Влад Топалов регулярно демонстрирует высокую активность в социальных сетях. С самого утра и до позднего вечера певец записывает множество инстаграм-историй, в которых показывает любые подробности своей жизни — от вкусного завтрака и прогулок с маленьким сыном до путешествий в другие страны и закулисья шоу-бизнеса. 

Кроме того, мужчина внимательно следит за публикациями своих знакомых в Сети. 

Влад любит комментировать чужие фото — особенно представительниц прекрасного пола. Однажды из-за этого фолловеры даже подозревали Топалова в неверности Регине Тодоренко!

Милана Королева
Кадр из микроблога Миланы Королевой

На днях мужчина снова проявил подозрительную активность на странице телеведущей и блогера Миланы Королевой, которая пару лет назад снялась в одном из его клипов. 

«Фото — космос! Очень красивая!» — прокомментировал снимок звезды в купальнике артист. 

Пользователи Сети моментально пристыдили Топалова, отметив, что подобное поведение в интернете вряд ли обрадует его жену. 

  • Влад Топалов, Регина Тодоренко
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    Пользователи Сети заметили, что Влад Топалов делает комплименты красивым девушкам
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Кстати, сама Тодоренко уже как-то высказывалась на эту тему в своей программе «Пятница с Региной». Тогда телеведущая заявила, что ее больше волнуют не комментарии мужа (в верности которого она, к слову, уверена), а реакция общественности на них. «Ну зачем это делать открыто, лучше в личку ты им напиши — не поймут же тебя фанаты», — говорила звезда. 

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15 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Влад Топалов, Регина Тодоренко, Милана Королева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А потом Регина снова будет кричать про их внеземную любовь)

  • Гость 3! А то что ненормально это. Был бы ваш муж вы бы так не говорили ))

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