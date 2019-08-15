Женатого Влада Топалова снова поймали на комплиментах инстаграм-красоткам

33-летний Влад Топалов регулярно демонстрирует высокую активность в социальных сетях. С самого утра и до позднего вечера певец записывает множество инстаграм-историй, в которых показывает любые подробности своей жизни — от вкусного завтрака и прогулок с маленьким сыном до путешествий в другие страны и закулисья шоу-бизнеса.
Влад любит комментировать чужие фото — особенно представительниц прекрасного пола. Однажды из-за этого фолловеры даже подозревали Топалова в неверности Регине Тодоренко!
На днях мужчина снова проявил подозрительную активность на странице телеведущей и блогера Миланы Королевой, которая пару лет назад снялась в одном из его клипов.
Пользователи Сети моментально пристыдили Топалова, отметив, что подобное поведение в интернете вряд ли обрадует его жену.
Кстати, сама Тодоренко уже как-то высказывалась на эту тему в своей программе «Пятница с Региной». Тогда телеведущая заявила, что ее больше волнуют не комментарии мужа (в верности которого она, к слову, уверена), а реакция общественности на них. «Ну зачем это делать открыто, лучше в личку ты им напиши — не поймут же тебя фанаты», — говорила звезда.