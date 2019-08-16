Педофил, друг президентов, королевских особ и звезд: что известно о главном антигерое 2019-го Джеффри Эпштейне

Америку снова сотрясает секс-скандал. Один из самых извеcтных и богатых людей США — финансист Джеффри Эпштейн — покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка после того, как его в очередной раз обвинили в торговле людьми с целью секс-эксплуатации. Рассказываем, почему Эпштейн не сел в тюрьму в первый раз и с кем из знаменитостей водил дружбу.

Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейна по праву можно назвать одним из самых богатых и страшных людей в Америке. Он поставлял молодых девочек (преимущественно 14 лет) мужчинам, которые были готовы платить за это кругленькую сумму. Он дружил с экс-президентом США Биллом Клинтоном, Дональдом Трампом, который сейчас занимает кабинет в Белом доме, и принцем Эндрю, сыном Елизаветы II. А кто он был такой?

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп

Джеффри Эпштейн родился в Нью-Йорке в 1953 году в простой еврейской семье. Его мама Полин была школьной помощницей, отец Сеймур — садовником в Департаменте парков и отдыха Нью-Йорка. Будущий финансист рос всесторонне развитым ребенком: он посещал музыкальный лагерь при престижном Центре искусств Интерлошен, поступил в Курантовский институт математических наук при Нью-Йоркском университете, но ушел из него, так и не получив степень.

Впрочем, это не помешало Эпштейну преподавать математику и физику в подготовительной школе к колледжу Dalton State. Вскоре Джеффри начал карабкаться вверх по карьерной лестнице и перешел работать в инвестиционный банк Bearn Stearns, где консультировал состоятельных клиентов по налоговым стратегиям.

Неудивительно, что через несколько лет предприимчивый Эпштейн основал собственную фирму International Assets Group Inc. Дважды неудивительно, что ушлый предприниматель работал на два фронта сразу: одним клиентам он помогал вернуть деньги, украденные юристами и брокерами, другим же —присвоить чужие средства себе. Сам Эпштейн называл себя «охотником за головами высокого уровня».

В 1987 году Джеффри основал фирму по управлению финансами J. Epstein & Co, которая крутила активами ну очень состоятельных людей. Чтобы обратиться за финансовой консультацией к Эпштейну, в распоряжении претендента должно было быть не менее миллиарда долларов.

Как вы понимаете, Джеффри уже тогда начал крутиться в высшем свете и завел много полезных знакомств. Например, он близко дружил с Лесли Векслером, владельцем бренда нижнего белья Victoria's Secret, Миком Джаггером, Наоми Кемпбелл, Тони Блэром. Также Эпштейн состоял в довольно близких отношениях с Дональдом Трампом. В 2002 году он даже назовет Эпштейна «потрясающим парнем» (правда, потом открестится от своих слов) и скажет: «С ним очень весело. Говорят, что он любит прекрасных женщин так же сильно, как и я. И многие из них намного моложе. Даже не сомневаюсь». Интересно, Трамп знал, насколько тогда был прав?

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл

Со стороны все казалось вполне цивильно и нисколько не удивительно: еврей, который умеет обращаться с деньгами, смог построить целую финансовую империю. Но мало кто знал, что творилось за закрытыми дверями. А происходило там много интересного.

В 2005 году женщина обратилась в полицию Палм-Бич с заявлением: ее 14-летнюю падчерицу привезли в особняк Эпштейна и там заплатили 300 долларов за то, что она разденется и сделает финансисту массаж.

Полиция начала тайное расследование, к которому подключилось и ФБР. Удалось выяснить, что Джеффри платил девушкам за то, что они занимались с ним сексом. Обыск в особняке Эпштейна, беседы со свидетелями и жертвами выявили — барышням, которых нанимал Эпштейн, было меньше 18 лет. Более того, по всему дому Джеффри стояли скрытые камеры, а в шкафах лежали фотографии маленьких девочек.

Тогда же и стало известно: Эпштейн не просто платит малолетним девочкам за секс, а продает их довольно известным людям. По версии следователей, именно для того, чтобы обезопасить себя, Эпштейн и поставил видеокамеры — так у его клиентов не появилось бы желания рассказать о злодеяниях Джеффри. По второй версии, финансист планировал шантажировать своих клиентов.

В мае 2006 года Эпштейну предъявили обвинение в сексе с несовершеннолетними и растлении. Мужчине грозило пожизненное, но тут случилось то, чего никто не ожидал. Прокурор США по Южному округу Александр Акоста предложил Эпштейну сделку. Суть ее заключалась в следующем: Эпштейн получал иммунитет от всех обвинений в обмен на признание вины по обвинению в сутенерстве и регистрацию в качестве сексуального преступника, а также выплату жертвам компенсаций.

Эпштейн, естественно, согласился, и в итоге провел в заключении всего лишь 13 месяцев. Причем не в тюрьме, а в частном крыле пенитенциарного учреждения. При этом Джеффри позволили ходить на работу, так что он проводил на свободе по 12 часов шесть дней в неделю. Сделка, к слову, в феврале 2019 года была признана незаконной.

Джеффри Эпштейн

Новый виток этой истории случился в 2015 году, когда всплыли документы и фотографии, доказывающие, что принц Эндрю, сын Елизаветы II, частенько бывал в печально известном особняке Эпштейна. Одна из жертв — Вирджиния Джуффре — рассказывала, что Джеффри принуждал ее к сексу с принцем, когда ей было всего 17 лет.

Букингемский дворец тогда, конечно, все отрицал. В официальном заявлении говорилось, что «выдвинутые обвинения ложны и безосновательны, а любое предположение о неприличном поведении с несовершеннолетними категорически неправдиво».

Полиция продолжила работу над делом, опросила еще несколько десятков потерпевших и в 2019 году снова выдвинула обвинения. В июле Джеффри задержали по подозрению в продаже людей в сексуальное рабство. Вину он не признал. Эпштейн был помещен в тюрьму и ожидал там суда, который должен был начаться в 2020 году. Но это уже не произойдет.

9 августа, как сообщила газета The New York Times, были опубликованы «тысячи документов», которые подтверждали: у Эпштейна действительно было много клиентов из числа высокопоставленных политиков.

Возможно, финансист понял, что на этот раз сухим из воды выйти не удастся: на стороне обвинения и общественное мнение, и доказательства. За несколько недель до смерти попытался покончить с собой — его обнаружили в своей камере со следами удушья. Тогда над финансистом установили постоянный контроль: в частности, его камеру проверяли каждые 30 минут. Но в день, когда Эпштейн все же совершил самоубийство, произошло что-то странное.

По неизвестным причинам из камеры Эпштейна перевели сокамерника и Джеффри не проверяли несколько часов. Все это наводит на мысли о том, что в ночь на 10 августа Эпштейн не совершил самоубийство сам — ему помогли.

Вскрытие тоже обрисовало не самую стандартную картину. Два источника, приближенных к следствию, сообщили изданию Washington Post, что патологоанатомы зафиксировали у Эпштейна несколько сломанных шейных позвонков и деформацию подъязычной кости. Такое чаще всего происходит, когда человека убивают, повесив насильственно.

Дональд Трамп пока никак не комментирует смерть своего бывшего товарища, но активно следит за делом в социальных сетях. А еще он намекнул на то, что не верит в версию самоубийства. Президент США ретвитнул пост комика Терренса Уильямса, который выразил удивление по поводу того, что внезапно покончил с собой очень богатый человек, знающий много интересного о бывшем президенте США Билле Клинтоне.

Билл Клинтон и Дональд Трамп

Это, кстати, вполне ожидаемо привело Клинтона в ярость, и он даже начал грозить Трампу импичментом. Представитель экс-президента заявил, что Трамп прекрасно понимал, как отвратительно поступает, делая ретвит. «Может, он забыл о 25-й поправке, которая позволяет отрешить главу государства от должности?» — заявил представитель Клинтона Анхел Уренья.

1 2 3 4 5 6 7 Джеффри Эпштейн повесился в тюрьме Нью-Йорка

В любом случае, после смерти Эпштейна дело о секс-торговле не закроется, а получит новый виток. Расследование полиции установило, что финанист не просто был главным сутенером страны, а основал настоящую преступную сеть.

У него были десятки помощников и вербовщиков, а уж о количестве клиентов и думать страшно. Кажется, Америку ждет череда громких и скандальных судебных разбирательств. Да и в Британии тоже — мы про принца Эндрю не забыли.