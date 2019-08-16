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Дарья Мороз призналась, что зарабатывала больше Константина Богомолова

В прошлом году Дарья Мороз и Константин Богомолов оформили развод, после которого сохранили дружеские отношения. На днях актриса вспомнила о семейной жизни с известным режиссером. 
Дарья Мороз
Дарья Мороз и Константин Богомолов

Дарья Мороз и Константин Богомолов прожили в браке более 8 лет. Все эти годы супруги регулярно работали вместе, принимая участие в одних и тех же проектах. Впрочем, знаменитости не отказались от сотрудничества и после расставания.

Несколько месяцев назад состоялась премьера сериала Богомолова «Содержанки», в котором Мороз досталась одна из главных ролей. 

На днях на видеоплатформе Start вышел первый выпуск ток-шоу, посвященного проекту, который продлили на второй сезон. Одной из его участниц стала Дарья. 

Дарья Мороз

В эфире программы актриса вспомнила о семейной жизни с бывшим супругом. Женщина призналась, что на первых порах зарабатывала значительно больше театрального режиссера. 

«Из-за этого особенно сложно было, когда я рожала ребенка и не работала», — вспомнила звезда. 

Дарья отметила, что через некоторое время финансовая ситуация в их семье изменилась, и Константин стал зарабатывать лучше. 

Действительно, в последние годы карьера Богомолова пошла в гору — он стал преподавать, руководить одним из столичных театров и создавать телевизионные проекты. Однако смеем предположить, что в новых отношениях режиссер снова ощущает финансовое неравенство, ведь Ксения Собчак регулярно попадает в рейтинги российской версии издания Forbes.

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16 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @d_moroz, @konbog75/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru
Теги

Дарья Мороз, Ксения Собчак

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