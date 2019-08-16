Дарья Мороз призналась, что зарабатывала больше Константина Богомолова

В прошлом году Дарья Мороз и Константин Богомолов оформили развод, после которого сохранили дружеские отношения. На днях актриса вспомнила о семейной жизни с известным режиссером.

Дарья Мороз и Константин Богомолов

Дарья Мороз и Константин Богомолов прожили в браке более 8 лет. Все эти годы супруги регулярно работали вместе, принимая участие в одних и тех же проектах. Впрочем, знаменитости не отказались от сотрудничества и после расставания.

Несколько месяцев назад состоялась премьера сериала Богомолова «Содержанки», в котором Мороз досталась одна из главных ролей.

На днях на видеоплатформе Start вышел первый выпуск ток-шоу, посвященного проекту, который продлили на второй сезон. Одной из его участниц стала Дарья.

В эфире программы актриса вспомнила о семейной жизни с бывшим супругом. Женщина призналась, что на первых порах зарабатывала значительно больше театрального режиссера.

«Из-за этого особенно сложно было, когда я рожала ребенка и не работала», — вспомнила звезда.

Дарья отметила, что через некоторое время финансовая ситуация в их семье изменилась, и Константин стал зарабатывать лучше.

1 2 3 ... 10 Дарья Мороз вспомнила о супружеской жизни с Константином Богомоловым

Действительно, в последние годы карьера Богомолова пошла в гору — он стал преподавать, руководить одним из столичных театров и создавать телевизионные проекты. Однако смеем предположить, что в новых отношениях режиссер снова ощущает финансовое неравенство, ведь Ксения Собчак регулярно попадает в рейтинги российской версии издания Forbes.