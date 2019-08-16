Цвет настроения белый: Тимати устроил особую вечеринку для близких в честь дня рождения

15 августа Тимати отметил 36-летие. После просмотра фотоотчета со дня рождения невольно вспоминается популярный когда-то фестиваль электронной музыки Sensation. Именинник и все его родные были одеты в белое.

15 августа Тимати исполнилось 36 лет

Таматические вечеринки — всегда весело. Особенно, если торжество проходит на берегу океана, вокруг только родные и самые близкие, а ты — Тимати. 36-й день рождения рэпер отметил на Мальдивах.



Для полного Sensation (если вы знаете такой фестиваль) имениннику не хватало только электронной музыки. Дресс-код поддержали все близкие Тимати. 59-летняя мама виновника торжества Симона Юнусова, его беременная невеста Анастасия Решетова, 5-летняя дочка Алиса и остальные гости оделись в белое. Одним словом — рай на земле.

Поздравить именинника собрались только родные и близкие



«Последний раз я отмечала день рождения вместе с сыном, когда ему исполнилось 25. Это было в Сен-Тропе, и все было так, как ему тогда нравилось: клуб, огромное количество народу, машины, красотки, медийные лица, дорогие подарки, шампанское рекой... Прошло 11 лет, и вчера мы отметили, как нравится мне: с детьми, на берегу теплого океана, в кругу близких людей, чокаясь чистой водой и произнося тосты», — вспомнила Симона в своем Инстаграме.



Юнусова поделилась не только воспоминаниями, но и фотографиями с праздника. Они моментально собрали несколько тысяч лайков.