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Цвет настроения белый: Тимати устроил особую вечеринку для близких в честь дня рождения

15 августа Тимати отметил 36-летие. После просмотра фотоотчета со дня рождения невольно вспоминается популярный когда-то фестиваль электронной музыки Sensation. Именинник и все его родные были одеты в белое.
Тимати, Симона Юнусова, Алиса Юнусова
15 августа Тимати исполнилось 36 лет

Таматические вечеринки — всегда весело. Особенно, если торжество проходит на берегу океана, вокруг только родные и самые близкие, а ты — Тимати. 36-й день рождения рэпер отметил на Мальдивах

Для полного Sensation (если вы знаете такой фестиваль) имениннику не хватало только электронной музыки. Дресс-код поддержали все близкие Тимати. 59-летняя мама виновника торжества Симона Юнусова, его беременная невеста Анастасия Решетова, 5-летняя дочка Алиса и остальные гости оделись в белое. Одним словом — рай на земле.

Поздравить именинника собрались только родные и близкие<br>
Поздравить именинника собрались только родные и близкие

«Последний раз я отмечала день рождения вместе с сыном, когда ему исполнилось 25. Это было в Сен-Тропе, и все было так, как ему тогда нравилось: клуб, огромное количество народу, машины, красотки, медийные лица, дорогие подарки, шампанское рекой... Прошло 11 лет, и вчера мы отметили, как нравится мне: с детьми, на берегу теплого океана, в кругу близких людей, чокаясь чистой водой и произнося тосты», — вспомнила Симона в своем Инстаграме. 

Юнусова поделилась не только воспоминаниями, но и фотографиями с праздника. Они моментально собрали несколько тысяч лайков. 

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16 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @simona280, @timatiofficial, @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Тимати, Симона Юнусова

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