Дарья Клюкина похвасталась «туфлями мечты», купленными за 70 тысяч рублей

Лето... Жизнь светской Москвы поставлена на паузу. Но некоторые инстаграм-звезды продолжают напоминать о себе, демонстрируя фолловерам модные трофеи, в которых уже через пару недель наверняка отправятся на один из вечерних коктейлей. Так поступила, например, Дарья Клюкина.
Участница шоу «Холостяк» решила похвастаться туфлями Manolo Blahnik. Стоит, к слову, такая модель лодочек недешево — около 68 тысяч рублей в интернет-магазинах. Дарье приглянулись в красном варианте.
«Туфли мечты, я их просто обожаю! Одни из самых удобных лодочек в моей коллекции», — написала Клюкина в микроблоге. К
Кстати, инстаграм-знаменитость хвастается ими уже не в первый раз. Модница приобрела их год назад и сразу сообщила об этом подписчикам. Покупку Клюкина приурочила к 20-летию сериала «Секс в большом городе» — его главная героиня Кэрри Брэдшоу носила точно такие же.