Дарья Клюкина похвасталась «туфлями мечты», купленными за 70 тысяч рублей

Новые туфли — радость для каждой модницы. Особенно, если они давно были мечтой.

Дарья Клюкина



Лето... Жизнь светской Москвы поставлена на паузу. Но некоторые инстаграм-звезды продолжают напоминать о себе, демонстрируя фолловерам модные трофеи, в которых уже через пару недель наверняка отправятся на один из вечерних коктейлей. Так поступила, например, Дарья Клюкина.

Дарья Клюкина снова похвасталась дорогой обувью

Участница шоу «Холостяк» решила похвастаться туфлями Manolo Blahnik. Стоит, к слову, такая модель лодочек недешево — около 68 тысяч рублей в интернет-магазинах. Дарье приглянулись в красном варианте.



«Туфли мечты, я их просто обожаю! Одни из самых удобных лодочек в моей коллекции», — написала Клюкина в микроблоге. К



1 2 3 ... 10 Дарья Клюкина купила туфли Manolo Blahnik год назад

Кстати, инстаграм-знаменитость хвастается ими уже не в первый раз. Модница приобрела их год назад и сразу сообщила об этом подписчикам. Покупку Клюкина приурочила к 20-летию сериала «Секс в большом городе» — его главная героиня Кэрри Брэдшоу носила точно такие же.

