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Анна Семенович ответила на вопрос о своей бисексуальности

Анна Семенович будоражит фантазии миллионов мужчин. На днях она призналась, с кем предпочитает заниматься любовью.
Анна Семенович
Анна Семенович

Анна Семенович — обладательница эффектных форм. Ее пятый размер груди свел и продолжает сводить с ума многих представителей мужского пола. Еще бы, ведь 39-летняя певица умеет подчеркивать свои достоинства, выбирая наряды с глубоким декольте и высокими разрезами.

Анна Семенович

На днях фолловеры неожиданно спросили звезду: «Говорят, вы бисексуалка. Это как?». Певица решила не игнорировать вопрос и дала честный ответ. «Сексом люблю заниматься только с мужчинами, но женщин люблю больше, они красивее», — заявила артистка. 

К слову, солистке «Блестящих» приписывали множество романов с разными мужчинами, однако большинство оказалось всего лишь слухами.

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16 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @ann_semenovich/Instagram
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Анна Семенович

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Пятый размер груди?? Вы серьёзно? Тогда у меня вообще минус 1...

  • Пятый размер груди?? Вы серьёзно? Тогда у меня вообще минус 1...

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