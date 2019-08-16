Анна Семенович ответила на вопрос о своей бисексуальности

Анна Семенович будоражит фантазии миллионов мужчин. На днях она призналась, с кем предпочитает заниматься любовью.

Анна Семенович

Анна Семенович — обладательница эффектных форм. Ее пятый размер груди свел и продолжает сводить с ума многих представителей мужского пола. Еще бы, ведь 39-летняя певица умеет подчеркивать свои достоинства, выбирая наряды с глубоким декольте и высокими разрезами.

На днях фолловеры неожиданно спросили звезду: «Говорят, вы бисексуалка. Это как?». Певица решила не игнорировать вопрос и дала честный ответ. «Сексом люблю заниматься только с мужчинами, но женщин люблю больше, они красивее», — заявила артистка.



1 2 3 ... 10 Известной Анну Семенович сделал не только артистический талант

К слову, солистке «Блестящих» приписывали множество романов с разными мужчинами, однако большинство оказалось всего лишь слухами.