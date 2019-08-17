«Начинает задавать ненужные вопросы»: Дмитрий Тарасов поведал, в каких случаях его ревнует жена

Почти у всех звезд есть недоброжелатели, которые регулярно оставляют негативные комментарии. Однако в случае с Дмитрием Тарасовым хейтеры зашли слишком далеко.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы

Скандальный развод Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой увеличил популярность не только телеведущей, но и футболиста. Несмотря на то, что теперь многие интернет-пользователи считают его неверным мужчиной, сам спортсмен опровергает любые домыслы.



На днях 32-летний Дмитрий Тарасов поведал об интимной жизни с женой, а затем в интервью спортивному изданию «Чемпионат.com» рассказал о ревности с ее стороны. Как оказалось, хейтеры супругов не только оставляют негативные комментарии под новыми фотографиями пары, но и пытаются их рассорить с помощью лживых историй.

Дмитрий Тарасов с друзьями

В беседе с журналистом Дмитрий рассказал, что Анастасии часто поступают сообщения о его изменах, хотя сам спортсмен в это время проводил время с друзьями. «Сейчас Анастасия с дочкой уехала к родителям, пока я здесь на реабилитации. Люди как-то про это узнали, и ей пошли сообщения с посылом, что я гуляю, что-то еще делаю. Моя молодая жена начинает мне задавать ненужные вопросы. Я ей говорю, что это полный бред, не надо такое слушать», — поделился Тарасов.



Чтобы избежать лишних ссор, спортсмен избавил свое окружение от представительниц женского пола и теперь проводит только с друзьями-футболистами. «Я максимум могу посидеть с Миранчуками, Текилой и Сычевым, с которыми я дружу очень долго», — заявил Дмитрий.



1 2 3 ... 10 Особый интерес интернет-пользователей к паре Анастасии и Дмитрия Тарасовых появился после развода футболиста с Ольгой Бузовой

Как признался футболист, за дружбу с девушками его бы «давно распяли». «Поэтому у меня и нет подруг», — объяснил Тарасов.