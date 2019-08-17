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«Начинает задавать ненужные вопросы»: Дмитрий Тарасов поведал, в каких случаях его ревнует жена

Почти у всех звезд есть недоброжелатели, которые регулярно оставляют негативные комментарии. Однако в случае с Дмитрием Тарасовым хейтеры зашли слишком далеко.
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы

Скандальный развод Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой увеличил популярность не только телеведущей, но и футболиста. Несмотря на то, что теперь многие интернет-пользователи считают его неверным мужчиной, сам спортсмен опровергает любые домыслы. 

На днях 32-летний Дмитрий Тарасов поведал об интимной жизни с женой, а затем в интервью спортивному изданию «Чемпионат.com» рассказал о ревности с ее стороны. Как оказалось, хейтеры супругов не только оставляют негативные комментарии под новыми фотографиями пары, но и пытаются их рассорить с помощью лживых историй. 

Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов с друзьями

В беседе с журналистом Дмитрий рассказал, что Анастасии часто поступают сообщения о его изменах, хотя сам спортсмен в это время проводил время с друзьями. «Сейчас Анастасия с дочкой уехала к родителям, пока я здесь на реабилитации. Люди как-то про это узнали, и ей пошли сообщения с посылом, что я гуляю, что-то еще делаю. Моя молодая жена начинает мне задавать ненужные вопросы. Я ей говорю, что это полный бред, не надо такое слушать», — поделился Тарасов.

Чтобы избежать лишних ссор, спортсмен избавил свое окружение от представительниц женского пола и теперь проводит только с друзьями-футболистами. «Я максимум могу посидеть с Миранчуками, Текилой и Сычевым, с которыми я дружу очень долго», — заявил Дмитрий. 

  • Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Особый интерес интернет-пользователей к паре Анастасии и Дмитрия Тарасовых появился после развода футболиста с Ольгой Бузовой
    Смотреть галерею

Как признался футболист, за дружбу с девушками его бы «давно распяли». «Поэтому у меня и нет подруг», — объяснил Тарасов.

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17 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ах ах ах ,ему надо он опять гулять будет,как ушел от бывших так и от нынешней уйдет.

  • Оспади......сколько можно про них писать???? Вуман , кто и сколько вам за это платит???

  • Ха-ха, ненужные вопросы

  • Тарасов , надоел .Спортсмен великий.Больше чем про принца Гарри про него пишите.

  • Он и не заметил, что опустил жену ниже плинтуса.

  • Старо как мир, друзья всегда прикроют.

  • Я думаю Анастасия там вообще ненужных вопросов не задаёт, радуется от души, что живет в красивом доме и гордо называется женой футболиста. А там хоть домой он девушек притащит, по фиг.

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