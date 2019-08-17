Сэльма Блэр показала, как выглядит после курса химиотерапии

Известная американская актриса Сэльма Блэр около года борется с рассеянным склерозом. Недавно звезда прошла курс химиотерапии, о чем подробно рассказала фолловерам.

Сэльма Блэр

В октябре прошлого года Сэльма Блэр призналась, что неизлечимо больна. Ей диагностировали рассеянный склероз. Актриса решила не сдаваться без боя (ради маленького сына) и согласилась на курс химиотерапии. Во время лечения знаменитость лишилась волос, однако это не убавило ее позитивный настрой.

Сэльма Блэр поделилась новым фото

На днях в микроблоге Блэр появился новый снимок, сделанный уже после завершения курса химиотерапии. На нем 47-летняя Сэльма позирует в пальто марки The Row, которую создали сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен. «Насколько я люблю это пальто? Одежда The Row всегда элегантна, а прогулки по их магазину в Мелроуз-Плейс — это блаженство», — подписала снимок актриса.



Поклонники Сэльмы восхитились силой ее духа и спросили о самочувствии. В ответ Блэр поделилась радостной новостью: после курса лечения ей стало намного лучше. «Теперь я чувствую левую часть тела!» — поведала звезда.