Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Сэльма Блэр показала, как выглядит после курса химиотерапии

Известная американская актриса Сэльма Блэр около года борется с рассеянным склерозом. Недавно звезда прошла курс химиотерапии, о чем подробно рассказала фолловерам.
Сэльма Блэр
Сэльма Блэр

В октябре прошлого года Сэльма Блэр призналась, что неизлечимо больна. Ей диагностировали рассеянный склероз. Актриса решила не сдаваться без боя (ради маленького сына) и согласилась на курс химиотерапии. Во время лечения знаменитость лишилась волос, однако это не убавило ее позитивный настрой. 

Сэльма Блэр
Сэльма Блэр поделилась новым фото

На днях в микроблоге Блэр появился новый снимок, сделанный уже после завершения курса химиотерапии. На нем 47-летняя Сэльма позирует в пальто марки The Row, которую создали сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен. «Насколько я люблю это пальто? Одежда The Row всегда элегантна, а прогулки по их магазину в Мелроуз-Плейс — это блаженство», — подписала снимок актриса. 

Поклонники Сэльмы восхитились силой ее духа и спросили о самочувствии. В ответ Блэр поделилась радостной новостью: после курса лечения ей стало намного лучше. «Теперь я чувствую левую часть тела!» — поведала звезда.

Перейти к обсуждению 2


17 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @selmablair/Instagram

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • При рассеянном склерозе помогает химиотерапия?! Разве?! По-моему, у неё все-таки Онкология и только при борьбе с ней назначают такие процедуры. Желаю скорейшего выздоровления и сил для борьбы с этим недугом!

  • Гость 1,почитайте про лечение РС

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.