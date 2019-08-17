Экспертиза подтвердила, что Джеффри Эпштейн умер в результате самоубийства

Финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле и педофилии, покончил с собой в тюрьме в Нью-Йорке. 17 августа судмедэкспертиза назвала официальную причину его смерти.

Джеффри Эпштейн

Неделю назад стало известно, что один из самых богатых и известных людей Америки покончил с собой. 10 августа 66-летний Джеффри Эпштейн, некогда водивший дружбу со многими влиятельными лицами, был найден мертвым в камере СИЗО Манхэттена, в которой ожидал суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.



Однако в самоубийство Эпштейна поверили не все. Ряд источников открыто писали о том, что смерть миллиардера была насильственной. На днях западные СМИ обнародовали официальное медицинское заключение после вскрытия тела миллиардера.



1 2 3 4 5 6 7 10 августа Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством

В пятницу главный медэксперт по этому делу Барбара Сампсон поделилась своим заключением. «После тщательного изучения всей информации о расследовании, включая полные результаты вскрытия, определение смерти Джеффри Эпштейна приводится далее. Причина: повешение. Манер: самоубийство», — цитирует ее слова Washington Post.



Стоит напомнить, что миллиардер уже пытался свести счеты с жизнью, однако его спасли и установили наблюдение.