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Экспертиза подтвердила, что Джеффри Эпштейн умер в результате самоубийства

Финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле и педофилии, покончил с собой в тюрьме в Нью-Йорке. 17 августа судмедэкспертиза назвала официальную причину его смерти.
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн

Неделю назад стало известно, что один из самых богатых и известных людей Америки покончил с собой. 10 августа 66-летний Джеффри Эпштейн, некогда водивший дружбу со многими влиятельными лицами, был найден мертвым в камере СИЗО Манхэттена, в которой ожидал суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Однако в самоубийство Эпштейна поверили не все. Ряд источников открыто писали о том, что смерть миллиардера была насильственной. На днях западные СМИ обнародовали официальное медицинское заключение после вскрытия тела миллиардера.

В пятницу главный медэксперт по этому делу Барбара Сампсон поделилась своим заключением. «После тщательного изучения всей информации о расследовании, включая полные результаты вскрытия, определение смерти Джеффри Эпштейна приводится далее. Причина: повешение. Манер: самоубийство», — цитирует ее слова Washington Post.

Стоит напомнить, что миллиардер уже пытался свести счеты с жизнью, однако его спасли и установили наблюдение.

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17 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images

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Гость 2019-08-07 13:29:00
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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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Гость 2019-08-08 10:44:00
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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
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Гость 2019-08-07 16:59:00
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Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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