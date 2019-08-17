«Я в трауре»: Полина Диброва пожаловалась, что из-за мужа лишилась чемодана с косметикой, украшениями и сумками

Совсем недавно Полина Диброва с мужем и детьми посетила Барселону. На пути домой супруги потеряли багаж.

Полина Дибровала

Около месяца Полина Диброва вместе с супругом и тремя детьми отдыхала в Барселоне. На днях семейный отпуск подошел к концу, и Дибровы поспешили вернуться в Россию.

Полина Дибровала рассказала о неприятном случае

Прямо в аэропорту с 30-летней Полиной случился неприятный инцидент. Дело в том, что перед посадкой ее супруг Дмитрий отправился за водой в кафе. Там он случайно оставил чемодан жены, в котом были ее ценные вещи. «Я в трауре. Без приключений мы не можем. Четыре пары обуви, два ремня, две сумки, вся моя декоративная косметика и, наконец, украшения», — сообщила Полина своим фолловерам.



1 2 3 ... 10 Вот уже четвертый год подряд Полина Диброва вместе с семьей отдыхает в Испании

Подписчики поспешили утешить модель и посоветовали ей обратиться в справочную службу аэропорта. «Пусть этот ''траур'' будет единственным в Вашей жизни! Неприятно, но переживаемо!» — утешали звезду интернет-пользователи.