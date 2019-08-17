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«Я в трауре»: Полина Диброва пожаловалась, что из-за мужа лишилась чемодана с косметикой, украшениями и сумками

Совсем недавно Полина Диброва с мужем и детьми посетила Барселону. На пути домой супруги потеряли багаж.
Полина Дибровала
Полина Дибровала

Около месяца Полина Диброва вместе с супругом и тремя детьми отдыхала в Барселоне. На днях семейный отпуск подошел к концу, и Дибровы поспешили вернуться в Россию. 

Полина Дибровала
Полина Дибровала рассказала о неприятном случае

Прямо в аэропорту с 30-летней Полиной случился неприятный инцидент. Дело в том, что перед посадкой ее супруг Дмитрий отправился за водой в кафе. Там он случайно оставил чемодан жены, в котом были ее ценные вещи. «Я в трауре. Без приключений мы не можем. Четыре пары обуви, два ремня, две сумки, вся моя декоративная косметика и, наконец, украшения», — сообщила Полина своим фолловерам. 

  • Полина Диброва
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    Вот уже четвертый год подряд Полина Диброва вместе с семьей отдыхает в Испании
    Смотреть галерею

Подписчики поспешили утешить модель и посоветовали ей обратиться в справочную службу аэропорта. «Пусть этот ''траур'' будет единственным в Вашей жизни! Неприятно, но переживаемо!» — утешали звезду интернет-пользователи.

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17 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @polinadibrova/Instagram
Теги

Дмитрий Дибров, Полина Диброва

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • В Барселоне могут и спереть барахлишко, от нефиг делать .... Аэропорт Барсы жуткое впечатление производит на самом деле. Один из самых отстойных в европке.

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