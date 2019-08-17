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Почему Меган Маркл осталась без почетного звания, которое есть у Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер Боулз

Меган Маркл осталась одной из немногих представительниц королевской семьи, кто не удостоен воинского звания. Рассказываем, с чем связано такое решение королевы Елизаветы II.
Елизавета II, Меган Маркл
Елизавета II и Меган Маркл

Исторически сложилось, что членам королевской семьи присуждается воинское звание. Однако супруга принца Гарри его не получила. 

В отличие от Меган Маркл, Кейт Миддлтон удостоилась его еще в 2015 году. Тогда принц Филипп сделал герцогиню Кембриджскую Почетным командующим воздушных сил британской армии в авиационном училище для курсантов. Эта должность нужна супруге принца Уильяма в рамках ее работы с подростками в клубе по обучению летному делу.

Кейт Миддлтон является почетным комендантом курсантов ВВС
Кейт Миддлтон является почетным комендантом курсантов ВВС

У Камиллы Паркер-Боулз тоже есть звание — и не одно. Также она является патроном Ассоциации седьмой бронетанковой дивизии союзных войск.

Вполне возможно, что королева Елизавета II однажды надумает удостоить подобной чести и Меган Маркл. Как считают эксперты, королева не сделала этого до сих пор, потому что у герцогини нет британского гражданства. Другие источники связывают подобное решение с декретным отпуском супруги принца Гарри.

Что ж, это не единственное отличие Меган от других представительниц королевской семьи.

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17 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Getty Images
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Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Камилла Паркер Боулз

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Сами пишете, что Кейт дали не сразу, как замуж вышла, а только четыре года назад. Так и Меган дадут попозже. Хотя зачем вообще этим девушкам, которые к армии никакого отношения не имеют, воинские звания и обязанности. Совсем крыша едет у британской монархии. :)

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