Почему Меган Маркл осталась без почетного звания, которое есть у Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер Боулз

Меган Маркл осталась одной из немногих представительниц королевской семьи, кто не удостоен воинского звания. Рассказываем, с чем связано такое решение королевы Елизаветы II.

Елизавета II и Меган Маркл

Исторически сложилось, что членам королевской семьи присуждается воинское звание. Однако супруга принца Гарри его не получила.



В отличие от Меган Маркл, Кейт Миддлтон удостоилась его еще в 2015 году. Тогда принц Филипп сделал герцогиню Кембриджскую Почетным командующим воздушных сил британской армии в авиационном училище для курсантов. Эта должность нужна супруге принца Уильяма в рамках ее работы с подростками в клубе по обучению летному делу.

Кейт Миддлтон является почетным комендантом курсантов ВВС

У Камиллы Паркер-Боулз тоже есть звание — и не одно. Также она является патроном Ассоциации седьмой бронетанковой дивизии союзных войск.



Вполне возможно, что королева Елизавета II однажды надумает удостоить подобной чести и Меган Маркл. Как считают эксперты, королева не сделала этого до сих пор, потому что у герцогини нет британского гражданства. Другие источники связывают подобное решение с декретным отпуском супруги принца Гарри.



1 2 3 ... 10 После свадьбы Меган Маркл получила титул герцогини

Что ж, это не единственное отличие Меган от других представительниц королевской семьи.