Ольга Бузова закрыла свой Инстаграм после скандала

Если вы не подписаны на Ольгу Бузову в Инстаграме, но любите иногда из интереса просматривать ее сториз, ищите скорее другое развлечение.

Ольга Бузова

Имя Ольги Бузовой на слуху у каждого. Это не удивительно, ведь она является одной из самых известных персон отечественного шоу-бизнеса, а за ее жизнью в Инстаграме наблюдают более 16 миллионов пользователей. Однако один из постов в микроблоге звезды стал причиной скандала.

Вот, что вы теперь увидите, зайдя на страницу Бузовой, если не подписаны на нее

Знаменитость в шутку назвала себя «блокадницей», что вызвало массу недовольства и критики со стороны не только ее подписчиков, но и всей общественности. Позже знаменитость прокомментировала свои слова, а на днях и вовсе закрыла Инстаграм.



1 2 3 ... 11 Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Инстаграме

Теперь, чтобы посмотреть контент Ольги, придется подписаться на ее аккаунт, и все ваши коллеги будут в курсе, что и вы фанат творчества Бузовой.