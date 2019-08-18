Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве в компании Светланы Бондарчук

Секс-символ 1990-х, кумир миллионов, талантливая певица и просто роскошная женщина Наталья Ветлицкая отметила 55-й день рождения. Праздник состоялся в Москве, в кругу самых родных и близких.

17 августа Наталье Ветлицкой исполнилось 55 лет

В последнее время Наталья Ветлицкая крайне редко появляется в России. Артистка сменила место жительство еще в 2004-м, после рождении дочки Ульяны, и теперь ее дом — солнечная Испания.



Однако это не помешало ей поддерживать связь с друзьями из России. Более того, Наталья решила отметить свой 55-й день рождения в Москве в компании самых близких и родных людей. Так, в ресторане «Уголек» поздравить именинницу собрались Светлана Бондарчук со своим возлюбленным Сергеем Харченко и 15-летняя дочь Ульяна, которая прилетела в Москву вместе со звездной мамой.

1 2 3 ... 9 Наталья Ветлицкая решила отметить свой юбилей в Москве

К слову, Наталья и Светлана дружат уже более 30 лет. В начале 1990-х, когда музыкальная карьера исполнительницы пошла в гору, Федор Бондарчук снял ее в клипе «Посмотри в глаза». С тех пор бывшая супруга продюсера и певица много общаются.