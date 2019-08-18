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Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве в компании Светланы Бондарчук

Секс-символ 1990-х, кумир миллионов, талантливая певица и просто роскошная женщина Наталья Ветлицкая отметила 55-й день рождения. Праздник состоялся в Москве, в кругу самых родных и близких. 
Светлана Бондарчук, Наталья Ветлицкая
17 августа Наталье Ветлицкой исполнилось 55 лет

В последнее время Наталья Ветлицкая крайне редко появляется в России. Артистка сменила место жительство еще в 2004-м, после рождении дочки Ульяны, и теперь ее дом — солнечная Испания.   

Однако это не помешало ей поддерживать связь с друзьями из России. Более того, Наталья решила отметить свой 55-й день рождения в Москве в компании самых близких и родных людей. Так, в ресторане «Уголек» поздравить именинницу собрались Светлана Бондарчук со своим возлюбленным Сергеем Харченко и 15-летняя дочь Ульяна, которая прилетела в Москву вместе со звездной мамой.

К слову, Наталья и Светлана дружат уже более 30 лет. В начале 1990-х, когда музыкальная карьера исполнительницы пошла в гору, Федор Бондарчук снял ее в клипе «Посмотри в глаза». С тех пор бывшая супруга продюсера и певица много общаются.

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18 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @a030aa/Instagram
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Наталья Ветлицкая

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • ну,какая-то Ветлицкая "никакая"стала.Весь "изюм"потеряла,а может,характер вышел на лицо.🤷🏻‍♀️

  • 3е фото - какие обе красивые, для 90х высший класс

  • Ох ты... Я ожидала увидеть хорошо выглядящую красивую женщину слегка в возрасте, а увидела то, что на первом нечетком фото в подборке в темных очках. Жаль (

  • Какая все-таки Ветлицкая в молодости была красивая женщина, я бы даже сказала, роскошная. Увы, мы все стареем.

  • Бондарчук разочаровала. Зачем ей эта? Она ж извержение потоков брани.

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