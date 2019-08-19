Мини-зоопарк, салют и «Руки Вверх!»: как Александр и Анастасия Овечкины отметили первый день рождения сына Сережи

18 августа сыну Александра и Анастасии Овечкиных исполнился год. Звездные родители не поскупились и устроили для своего первенца настоящее торжество.

Александр и Анастасия Овечкины с сыном

Год назад жизнь Александра и Анастасии Овечкиных кардинально поменялась — они стали родителями. Все это время супруги старались не публиковать фото малыша, но в честь первого дня рождения Сергея Александровича порадовали подписчиков и показали лицо сына. А вечером устроили большой праздник для друзей и многочисленных родственников.



Вряд ли годовалый Сережа запомнит этот день, однако шоу-программа была настолько разнообразной и насыщенной, что об этом вечере еще долго будут говорить гости праздника.



Так, среди развлечений были мини-зоопарк, который очень понравился юным гостям и самому виновнику торжества, выступление дрессированных собачек и салют. Вечером все гости веселились под выступление группы «Руки Вверх!» и оценили вокальные данные отца именинника Александра Овечкина.



1 2 3 ... 10 Долгое время Александр и Анастасия Овечкины не показывали лицо сына широкой публике

К слову, свидетелей дебюта хоккеиста на музыкальном поприще было предостаточно. Гостей на празднике в честь первого дня рождения Сергея было более 100 человек.