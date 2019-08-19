Симона Юнусова поведала о своем первом сексуальном опыте в 15 лет

Мама Тимати — довольно известный инстаграм-блогер. На своей странице женщина делится воспоминаниями о молодости, раскрывая порой весьма интимные моменты. Последняя из таких публикаций вызвала бурные обсуждения в Сети.

Симона Юнусова с внучкой Алисой

59-летняя Симона Юнусова в первую очередь знаменита тем, что является мамой Тимати. Впрочем, широкая публика узнала женщину после того, как она начала вести блог, посвященный воспитанию внучки, 5-летней Алисы.

Каждый день Симона рассказывает о всевозможных занятиях девочки и показывает забавные фото и видео.

Однажды фолловеры попросили Юнусову рассказать побольше о себе. С тех пор знаменитость ведет целую рубрику, в которой рассказывает о своем детстве и молодости, об отношениях с родственниками и окружающими, а также о первой любви — в школьные годы она встречалась с юношей, имя которого сейчас предпочитает не упоминать.

Симона Юнусова (архивное фото)

На днях Симона написала откровенный пост, в котором неожиданно для всех поведала о своем первом сексуальном опыте.

Как оказалось, Юнусова лишилась невинности, когда ей было всего 15 лет.

«Мы были влюблены, а бушующие гормоны заменили опыт и знания. Тогда никто не говорил с детьми на столь важную тему. Ошарашенные тем, что произошло, мы не могли вымолвить ни слова. Не знаю, о чем думал Он, а я с тревогой и возбуждением перекатывала на языке новое слово — ''Женщина''...» — вспоминает знаменитость.

1 2 3 ... 8 Симона Юнусова поделилась с фолловерами очень интимным воспоминанием

Не все фолловеры приняли откровения Симоны, посчитав, что в статусе не стоило публично говорить об этом вообще. Однако критика не повлияла на откровенность мамы Тимати, и она пообещала в скором времени поведать о последствиях своего первого серьезного увлечения. «Это не пропаганда раннего секса, а история любви, несостоятельности взрослых, становление, принятие и прощение. Если вас коробит моя история, то вы вправе отписаться. Я со своей жизнью сделать этого не могу», — аргументировала женщина.