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Симона Юнусова поведала о своем первом сексуальном опыте в 15 лет

Мама Тимати — довольно известный инстаграм-блогер. На своей странице женщина делится воспоминаниями о молодости, раскрывая порой весьма интимные моменты. Последняя из таких публикаций вызвала бурные обсуждения в Сети. 
Симона Юнусова, Алиса Юнусова
Симона Юнусова с внучкой Алисой

59-летняя Симона Юнусова в первую очередь знаменита тем, что является мамой Тимати. Впрочем, широкая публика узнала женщину после того, как она начала вести блог, посвященный воспитанию внучки, 5-летней Алисы. 

Каждый день Симона рассказывает о всевозможных занятиях девочки и показывает забавные фото и видео. 

Однажды фолловеры попросили Юнусову рассказать побольше о себе. С тех пор знаменитость ведет целую рубрику, в которой рассказывает о своем детстве и молодости, об отношениях с родственниками и окружающими, а также о первой любви — в школьные годы она встречалась с юношей, имя которого сейчас предпочитает не упоминать. 

Симона Юнусова
Симона Юнусова (архивное фото)

На днях Симона написала откровенный пост, в котором неожиданно для всех поведала о своем первом сексуальном опыте. 

Как оказалось, Юнусова лишилась невинности, когда ей было всего 15 лет. 

«Мы были влюблены, а бушующие гормоны заменили опыт и знания. Тогда никто не говорил с детьми на столь важную тему. Ошарашенные тем, что произошло, мы не могли вымолвить ни слова. Не знаю, о чем думал Он, а я с тревогой и возбуждением перекатывала на языке новое слово — ''Женщина''...» — вспоминает знаменитость. 

Не все фолловеры приняли откровения Симоны, посчитав, что в статусе не стоило публично говорить об этом вообще. Однако критика не повлияла на откровенность мамы Тимати, и она пообещала в скором времени поведать о последствиях своего первого серьезного увлечения. «Это не пропаганда раннего секса, а история любви, несостоятельности взрослых, становление, принятие и прощение. Если вас коробит моя история, то вы вправе отписаться. Я со своей жизнью сделать этого не могу», — аргументировала женщина. 

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19 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @simona280, @simonachernomorskaya/Instagram
Теги

Симона Юнусова, Алиса Юнусова, Тимати

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Будем ждать откровения.

  • Вспомнила Симона как девкой была

  • Ну зачем это всё выставлять на всеобщее обозрение? Я раньше была на неё подписана, складывается впечатление, что она не любила родителей, особенно маму, и это взаимно

  • сочиняет для рейтинга. в совке 70х юной паре даже уединиться было негде , не то что секс. это американцы на заднем сидении родительской машины, а наши...девочка из еврейской семьи в 15 лет читала романтические книжки

  • Интернациональная палка о двух концах: с одной стороны, секс в среде подростков существует массово, и нечего на этот счет прятать голову в песок. С другой стороны, понижение возраста согласия, по пути которого пошли многие европейские страны, провоцирует, как ни крути, взрослых эфебофилов. Что делать по этому поводу, не знает никто.

  • Тимати и его брат особенно рады ознакомиться с этой информацией.

  • Старая, глупая женщина. Зачем нам нужны ее откровения, да и что-то не верится в это, глядя на ее фото, в молодости , разве, что по пьяни, да в полнейшей темноте..

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