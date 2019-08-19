Саша Зверева заявила, что не хочет рожать детей будущему мужу

Этой весной молодой мужчина по имени Дэн сделал 38-летней Саше Зверевой предложение. На тот момент певица встречалась с американцем около года.
Поклонники, в свою очередь, постоянно спрашивают, не планируют ли экс-певица и ее жених завести общего ребенка. Напомним, артистка уже трижды является мамой.
На днях исполнительница решила прекратить поток расспросов, посвятив новый пост в микроблоге своей будущей беременности. Как оказалось, звезда совершенно не готова снова стать мамой.
«Я не хочу рожать никаких новых детей в ближайшем будущем. Я просто имею право делать и жить так, как хочет моя внутренняя женщина. Сделать, наконец, впервые за столько лет йони-массаж наедине с собой, намазаться с головы до ног обертыванием, которое стояло на ванной полочке больше 2 лет, задать вопросы своему высшему Я и услышать тихий любимый голос», — написала Зверева на своей странице в Инстаграме.
Многие подписчицы поддержали знаменитость в ее желании не посвящать всю себя материнству и не спешить с четвертым ребенком. Кроме того, в комментариях под постом высказались и другие знаменитые мамы — Рита Дакота, например, сказала, что больше не хочет детей вообще.