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Саша Зверева заявила, что не хочет рожать детей будущему мужу

Саша Зверева вовсю готовится к свадьбе с американским бойфрендом, который, по словам певицы, сильно изменил ее жизнь. Впрочем, пока звезда не готова создавать с любимым семью в классическом понимании этого слова и рожать ему наследников. 
Саша Зверева
Саша Зверева с возлюбленным Дэном

Этой весной молодой мужчина по имени Дэн сделал 38-летней Саше Зверевой предложение. На тот момент певица встречалась с американцем около года. 

С тех пор звезда постоянно рассказывает фолловерам, как сильно изменилась ее жизнь и как теперь она счастлива. 

Поклонники, в свою очередь, постоянно спрашивают, не планируют ли экс-певица и ее жених завести общего ребенка. Напомним, артистка уже трижды является мамой. 

Саша Зверева
 

На днях исполнительница решила прекратить поток расспросов, посвятив новый пост в микроблоге своей будущей беременности. Как оказалось, звезда совершенно не готова снова стать мамой. 

По словам Саши, сейчас они с Дэном переживают романтический период, когда им постоянно хочется быть вместе — причем только вдвоем. 

«Я не хочу рожать никаких новых детей в ближайшем будущем. Я просто имею право делать и жить так, как хочет моя внутренняя женщина. Сделать, наконец, впервые за столько лет йони-массаж наедине с собой, намазаться с головы до ног обертыванием, которое стояло на ванной полочке больше 2 лет, задать вопросы своему высшему Я и услышать тихий любимый голос», — написала Зверева на своей странице в Инстаграме. 

Многие подписчицы поддержали знаменитость в ее желании не посвящать всю себя материнству и не спешить с четвертым ребенком. Кроме того, в комментариях под постом высказались и другие знаменитые мамы — Рита Дакота, например, сказала, что больше не хочет детей вообще. 

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19 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @sashazvereva/Instagram
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Саша Зверева

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