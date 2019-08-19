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«Больше мамой я быть не хочу»: Рита Дакота высказалась о планах родить еще одного ребенка

Воспитание ребенка — дело не из простых. Бессонные ночи, подгузники и прочие заботы — не каждому понравится такая жизнь. Рита Дакота, например, уже получила подобный опыт и рассказала, хочет ли пережить его еще раз.
Рита Дакота, Мия Соколовская
Рита Дакота с дочерью Мией

На днях экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева опубликовала длинный пост о своем нежелании рожать детей в ближайшее время. Напомним, певица уже трижды является матерью.  

Саша Зверева
Саша Зверева подняла в своем Инстаграме тему материнства 

В комментариях мнение подписчиков разделилось, однако Рита Дакота поддержала коллегу по сцене и заявила, что также не планирует становиться матерью еще раз. «Мне нравится быть мамой Мии, но больше мамой я быть не хочу», — откровенно заявила звезда.  

  • Рита Дакота
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    Многим фанатам интересно наблюдать за тем, как их кумиры становятся родителями
    Смотреть галерею

Возможно, это решение оправдано не самым удачным опытом замужества и создания семьи (Рита развелась с отцом ребенка Владом Соколовским, когда их дочери не было и года), а может быть, Рита уже вкусила радость материнства и сейчас хочет посвятить время самореализации и музыкальной карьере. Не исключаем и того, что это всего лишь слова и Дакота еще десять раз передумает.

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19 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @sashazvereva, @ritadakota, @vs20/Instagram
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Рита Дакота, Саша Зверева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Не думаю, что Дакота сильно вкусила хлопоты материнства, с первых месяцев жизни дочки скакать начала, скорей всего липосакцию больше делать не хочет

  • Какие уж тут "радости материнства".Дакота грудью не кормила, с пелёнок девочкой занималась её мама, а теперь ребёнок всё время с няней, мамочка оней вспоминает, когда очередную фотку в инсту постит.Опять же хайп на разводе-понятие временное, надо пока не поздно карьеру строить))

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Гость 2019-08-07 13:29:00
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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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