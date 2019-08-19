«Больше мамой я быть не хочу»: Рита Дакота высказалась о планах родить еще одного ребенка

На днях экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева опубликовала длинный пост о своем нежелании рожать детей в ближайшее время. Напомним, певица уже трижды является матерью.
В комментариях мнение подписчиков разделилось, однако Рита Дакота поддержала коллегу по сцене и заявила, что также не планирует становиться матерью еще раз. «Мне нравится быть мамой Мии, но больше мамой я быть не хочу», — откровенно заявила звезда.
Возможно, это решение оправдано не самым удачным опытом замужества и создания семьи (Рита развелась с отцом ребенка Владом Соколовским, когда их дочери не было и года), а может быть, Рита уже вкусила радость материнства и сейчас хочет посвятить время самореализации и музыкальной карьере. Не исключаем и того, что это всего лишь слова и Дакота еще десять раз передумает.