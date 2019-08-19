«Больше мамой я быть не хочу»: Рита Дакота высказалась о планах родить еще одного ребенка

Воспитание ребенка — дело не из простых. Бессонные ночи, подгузники и прочие заботы — не каждому понравится такая жизнь. Рита Дакота, например, уже получила подобный опыт и рассказала, хочет ли пережить его еще раз.

Рита Дакота с дочерью Мией

На днях экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева опубликовала длинный пост о своем нежелании рожать детей в ближайшее время. Напомним, певица уже трижды является матерью.



Саша Зверева подняла в своем Инстаграме тему материнства

В комментариях мнение подписчиков разделилось, однако Рита Дакота поддержала коллегу по сцене и заявила, что также не планирует становиться матерью еще раз. «Мне нравится быть мамой Мии, но больше мамой я быть не хочу», — откровенно заявила звезда.



1 2 3 ... 10 Многим фанатам интересно наблюдать за тем, как их кумиры становятся родителями

Возможно, это решение оправдано не самым удачным опытом замужества и создания семьи (Рита развелась с отцом ребенка Владом Соколовским, когда их дочери не было и года), а может быть, Рита уже вкусила радость материнства и сейчас хочет посвятить время самореализации и музыкальной карьере. Не исключаем и того, что это всего лишь слова и Дакота еще десять раз передумает.

