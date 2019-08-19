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Константин Богомолов рассказал, как относится к Максиму Виторгану

На днях Константин Богомолов дал подробное интервью ИА ТАСС, в котором рассказал о новой занимаемой должности, творческих планах и личной жизни. Беседа коснулась и бывшего супруга его возлюбленной Ксении Собчак Максима Виторгана.
Константин Богомолов, Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак 

Об отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова все узнали в январе этого года. Тогда режиссер подрался с Максимом Виторганом, который на тот момент был еще законным супругом Ксении Анатольевны.  
 
После этого последовал развод (весьма тихий и мирный), а сегодня вся общественность обсуждает скорую свадьбу Собчак и Богомолова и роман Виторгана с молодой актрисой Нино Нинидзе.

Ксения Собчак, Максим Виторган
Ксения Собчак и Максим Виторган

К слову, бывший муж и новый возлюбленный телеведущей уже встречались с глазу на глаз после той скандальной схватки, и, по словам свидетелей, вражды между ними больше нет. На днях это подтвердил и сам Богомолов в интервью информационному агентству ТАСС.

Константин рассказал о личной жизни, новой должности (в конце мая он стал художественным руководителем Театра на Малой Бронной) и своем отношении к Максиму. «Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться», — сообщил он, добавив, что не может долго обижаться.

  • Ксения Собчак
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    О Константине Богомолове в январе этого года стали говорить даже те, кто никогда не был в театре
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Также режиссер поведал и о своем отношении к Ксении Собчак. Как признался Богомолов, он бы с радостью поучаствовал с журналисткой в одном из проектов. «Считаю Ксению очень способным человеком. Вот честно, без дураков. Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Если бы Собчак захотела, с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой», — признался Константин.

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19 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, @konbog75, @mvitorgan, @xenia_sobchak/Instagram, Getty Images
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Ксения Собчак, Максим Виторган

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Гость 2019-08-07 13:29:00
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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
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Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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Гость 2019-08-07 10:49:00
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