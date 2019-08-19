Константин Богомолов рассказал, как относится к Максиму Виторгану

На днях Константин Богомолов дал подробное интервью ИА ТАСС, в котором рассказал о новой занимаемой должности, творческих планах и личной жизни. Беседа коснулась и бывшего супруга его возлюбленной Ксении Собчак Максима Виторгана.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Об отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова все узнали в январе этого года. Тогда режиссер подрался с Максимом Виторганом, который на тот момент был еще законным супругом Ксении Анатольевны.



После этого последовал развод (весьма тихий и мирный), а сегодня вся общественность обсуждает скорую свадьбу Собчак и Богомолова и роман Виторгана с молодой актрисой Нино Нинидзе.

Ксения Собчак и Максим Виторган

К слову, бывший муж и новый возлюбленный телеведущей уже встречались с глазу на глаз после той скандальной схватки, и, по словам свидетелей, вражды между ними больше нет. На днях это подтвердил и сам Богомолов в интервью информационному агентству ТАСС.



Константин рассказал о личной жизни, новой должности (в конце мая он стал художественным руководителем Театра на Малой Бронной) и своем отношении к Максиму. «Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться», — сообщил он, добавив, что не может долго обижаться.



1 2 3 ... 10 О Константине Богомолове в январе этого года стали говорить даже те, кто никогда не был в театре

Также режиссер поведал и о своем отношении к Ксении Собчак. Как признался Богомолов, он бы с радостью поучаствовал с журналисткой в одном из проектов. «Считаю Ксению очень способным человеком. Вот честно, без дураков. Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Если бы Собчак захотела, с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой», — признался Константин.