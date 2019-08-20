Крис Дженнер не стала увольнять няню, которая воровала одежду ее сына

Знаменитые мамы редко обходятся без посторонней помощи в ведении хозяйства и воспитании детей. Однако иногда наемный персонал приносит им неприятности.



Крис Дженнер

Крис Дженнер — успешная и знаменитая женщина. Она не только построила свой бизнес, но и воспитала шестерых детей. Конечно, без поддержки она бы не добилась всего этого, поэтому с самого начала ей помогали няни.



Семейство Кардашьян-Дженнер

На днях в Сети всплыла история многолетней давности. В своей передаче Хизер Макдональд вспомнила случай, связанный с одной из нянь сына Крис Дженнер Роба. Оказалось, что она воровала одежду мальчика. Телезвезда знала об этом, но ничего не предпринимала. К тому моменту Крис уже имела большое состояние, а няня воспитывала двух сыновей примерно того же возраста, что и сын звезды. Поэтому Дженнер не особо волновалась по этому поводу. К тому же знаменитость была уверена — этой женщине можно доверить своих детей.



1 2 3 ... 9 Недавно в своей передаче Хизер Макдональд вспомнила историю из жизни семьи Крис Дженнер

Все изменилось, когда Крис поймала няню с поличным. Видимо, тогда терпение многодетной матери лопнуло, и она решила уволить воровку.

