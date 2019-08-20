Как выглядит 8-летний красавчик-сын Маши Малиновской

38-летняя Маша Малиновская все реже делится с фолловерами свежими снимками подросшего сына Мирона. А ведь подписчики успели по нему соскучиться и даже забыли, как он выглядит! На днях телеведущая все же решила показать интернет-сообществу 8-летнего наследника.
Маша опубликовала снимок с прогулки по Московскому зоопарку. Звездная мама с сыном ходили смотреть на панд, фламинго и прочих животных — на фоне вольеров и был запечатлен наследник.
Последний раз фолловеры Малиновской видели Мирона год назад, поэтому не могли не обратить внимание, как сильно он подрос и похорошел. «Маша, какой он у вас красавчик, очень на вас похож», «Какой большой уже», «Взрослеет красавчик-сынуля», — писали подписчики.
Сходство со звездной мамой действительно есть. Пухлые губы, светлые волосы... этот мальчишка разобьет не одно женское сердце!