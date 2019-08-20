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Как выглядит 8-летний красавчик-сын Маши Малиновской

Маша Малиновская не из тех мам, Инстаграм которых наполнен фотографиями ребенка. Наоборот, телеведущая редко показывает сына фолловерам. Однако на днях она все же сделала исключение.
Маша Малиновская
Маша Малиновская

38-летняя Маша Малиновская все реже делится с фолловерами свежими снимками подросшего сына Мирона. А ведь подписчики успели по нему соскучиться и даже забыли, как он выглядит! На днях телеведущая все же решила показать интернет-сообществу 8-летнего наследника.

Маша опубликовала снимок с прогулки по Московскому зоопарку. Звездная мама с сыном ходили смотреть на панд, фламинго и прочих животных — на фоне вольеров и был запечатлен наследник.

Последний раз фолловеры Малиновской видели Мирона год назад, поэтому не могли не обратить внимание, как сильно он подрос и похорошел. «Маша, какой он у вас красавчик, очень на вас похож», «Какой большой уже», «Взрослеет красавчик-сынуля», — писали подписчики. 

Сходство со звездной мамой действительно есть. Пухлые губы, светлые волосы... этот мальчишка разобьет не одно женское сердце!

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20 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @malinovskaya_tv, @miron_malinovskiy/Instagram
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Маша Малиновская

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну про красавчика сильно преувеличено

  • Обычный 8 летний мальчик, не лучше и не хуже других. Каким он вырастет, один бог знает.

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