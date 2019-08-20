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Звезде сериала «Воронины» Екатерине Волковой вызвали скорую на съемочную площадку

Творческие люди иногда так увлекаются процессом, что забывают о самих себе. Так произошло и с Екатериной Волковой.
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова

Сериал «Воронины» выходит с 2009 года. И за 10 лет съемочная группа пережила многое. На днях Екатерина Волкова поделилась случаем, который совсем недавно произошел с ней во время работы.

Екатерина готовилась к смене и во время грима из-за жары ей стало не по себе. После съемки одной из сцен Волкова отправилась на другую локацию, и за два часа дороги лучше ей не стало. Приехав вместе с группой и отработав еще несколько кадров, актриса почувствовала слабость, ей вызвали скорую помощь.

Съемочная группа «Ворониных»
Съемочная группа «Ворониных»

«Два укола, куча лекарств. В это время съемка не прекращалась. Ребята-сценаристы быстро переписали одну сценку с моим участием, а администрация возилась со мной. Спасибо вам большое, мы и правда одна большая семья. Все мне помогали выкарабкаться. А дальше мне стало легче, и я вернулась в кадр», — поделилась Екатерина в Инстаграме.

«Вот такая работа у актера, умри или выживи, но ''Ворониных'' сними», — продолжила звезда сериала. 
  • Екатерина Волкова («Воронины»)
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    Екатерина Волкова рассказала неприятную историю, которая произошла с ней во время съемок «Ворониных»
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Подписчики пожелали актрисе скорейшего выздоровления. «Береги себя, Катюша», «Хоть полденечка отдохните», — писали комментаторы. Мы присоединяемся к теплым словам и ждем новую серию «Ворониных»!

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20 августа 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @volkovihome/Instagram
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Екатерина Волкова («Воронины»)

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