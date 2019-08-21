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Татьяна Навка выложила фото с мужем и дочерью из роддома

Пятилетняя Надя Пескова часто появляется в Инстаграме своей звездной мамы Татьяны Навки. На днях фигуристка поделилась особенными для нее снимками дочки, сделанными в роддоме в день ее рождения.
Татьяна Навка, Надежда Пескова
Татьяна Навка с дочерью Надей

Вот уже пять лет Татьяна Навка и Дмитрий Песков воспитывают общую дочь Надежду. 21 августа наследница знаменитостей отметила свой первый юбилей. 

В честь этого важного события известная фигуристка опубликовала пост в Инстаграме. На одной из фотографий Татьяна лежит на больничной койке в роддоме, а на руках у нее маленькая Надя, только-только появившаяся на свет. На другом снимке — счастливые Навка и Песков позируют с новорожденной малышкой.

Татьяна Навка
Татьяна Навка поделилась ранее неопубликованными фото из роддома

«Мое утро пять лет назад! Маленький комочек счастья, нежности и чистоты, который перевернул нашу жизнь и дал новые силы, эмоции, энергию, любовь! С каждым годом наш ангел растет, даря все новые ощущения от каждого шага! Это вечная любовь, вмещающая в себя бесконечное число граней эмоций и силы чувств!» — подписала кадры Навка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

  • Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Надежда Пескова
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    Надежда Пескова — дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки — родилась пять лет назад
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Фолловеры, увидев трогательные снимки, поспешили поздравить наследницу. «Крепкого здоровья вам и Наде», «Пусть доченька всю жизнь только радует и вдохновляет вас на новые свершения», — писали комментаторы. Woman.ru присоединяется к теплым словам и желает любви и счастья имениннице и всей звездной семье!

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21 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @ndchoulz, @tatiana_navka/Instagram, Getty Images
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Татьяна Навка, Надежда Пескова

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Гость 2019-08-07 13:29:00
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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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Гость 2019-08-07 10:49:00
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