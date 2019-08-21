Татьяна Навка выложила фото с мужем и дочерью из роддома

Пятилетняя Надя Пескова часто появляется в Инстаграме своей звездной мамы Татьяны Навки. На днях фигуристка поделилась особенными для нее снимками дочки, сделанными в роддоме в день ее рождения.

Татьяна Навка с дочерью Надей

Вот уже пять лет Татьяна Навка и Дмитрий Песков воспитывают общую дочь Надежду. 21 августа наследница знаменитостей отметила свой первый юбилей.



В честь этого важного события известная фигуристка опубликовала пост в Инстаграме. На одной из фотографий Татьяна лежит на больничной койке в роддоме, а на руках у нее маленькая Надя, только-только появившаяся на свет. На другом снимке — счастливые Навка и Песков позируют с новорожденной малышкой.

Татьяна Навка поделилась ранее неопубликованными фото из роддома

«Мое утро пять лет назад! Маленький комочек счастья, нежности и чистоты, который перевернул нашу жизнь и дал новые силы, эмоции, энергию, любовь! С каждым годом наш ангел растет, даря все новые ощущения от каждого шага! Это вечная любовь, вмещающая в себя бесконечное число граней эмоций и силы чувств!» — подписала кадры Навка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



1 2 3 ... 11 Надежда Пескова — дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки — родилась пять лет назад

Фолловеры, увидев трогательные снимки, поспешили поздравить наследницу. «Крепкого здоровья вам и Наде», «Пусть доченька всю жизнь только радует и вдохновляет вас на новые свершения», — писали комментаторы. Woman.ru присоединяется к теплым словам и желает любви и счастья имениннице и всей звездной семье!