Максим Виторган показал, как проводит вечер в кругу детей и возлюбленной

Совсем недавно Максим Виторган и его возлюбленная Нино Нинидзе вышли на новый уровень отношений: они познакомили своих детей. На днях актер показал, как проходят вечера в большой компании.

Максим Виторган

В последнее время имя Максима Виторгана стало все чаще появляться на страницах отечественной прессы. Интерес к его персоне возрос после развода с Ксенией Собчак и появления в жизни актера новой возлюбленной — Нино Нинидзе. Недавно мы писали, что знаменитости познакомили своих детей от предыдущих отношений друг с другом, а на днях Максим поделился, как проходит их совместный досуг.

Максим Виторган и Нино Нинидзе

Влюбленные уже несколько дней отдыхают на Кипре. Максим часто публикует снимки наследников, а в этот раз решил снять видео, на котором его дети в компании Нино Нинидзе увлечены настольной игрой.

Судя по происходящему, Нино подружилась со старшим сыном возлюбленного и во время игры предлагала ему свою помощь. «Ты мне сбил всю мысль!» — пожаловался 18-летний Даниил на звездного отца. «Все хорошо, я могу тебе подсказать», — обратилась Нинидзе к юноше.



1 2 3 ... 9 В последнее время Максим Виторган все чаще стал выкладывать фото своих детей

После подобных роликов остается ждать только одного: общего фото Максима Виторгана и Нино Нинидзе с детьми!