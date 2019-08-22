Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Максим Виторган показал, как проводит вечер в кругу детей и возлюбленной

Совсем недавно Максим Виторган и его возлюбленная Нино Нинидзе вышли на новый уровень отношений: они познакомили своих детей. На днях актер показал, как проходят вечера в большой компании. 
Максим Виторган
Максим Виторган

В последнее время имя Максима Виторгана стало все чаще появляться на страницах отечественной прессы. Интерес к его персоне возрос после развода с Ксенией Собчак и появления в жизни актера новой возлюбленной — Нино Нинидзе. Недавно мы писали, что знаменитости познакомили своих детей от предыдущих отношений друг с другом, а на днях Максим поделился, как проходит их совместный досуг. 

Максим Виторган, Нин Нинидзе
Максим Виторган и Нино Нинидзе

Влюбленные уже несколько дней отдыхают на Кипре. Максим часто публикует снимки наследников, а в этот раз решил снять видео, на котором его дети в компании Нино Нинидзе увлечены настольной игрой. 

Судя по происходящему, Нино подружилась со старшим сыном возлюбленного и во время игры предлагала ему свою помощь. «Ты мне сбил всю мысль!» — пожаловался 18-летний Даниил на звездного отца. «Все хорошо, я могу тебе подсказать», — обратилась Нинидзе к юноше. 

  • Максим Виторган
    1 2 3 ...9
    В последнее время Максим Виторган все чаще стал выкладывать фото своих детей
    Смотреть галерею

После подобных роликов остается ждать только одного: общего фото Максима Виторгана и Нино Нинидзе с детьми!

Перейти к обсуждению 2


22 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @mvitorgan, @ninosha13/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Максим Виторган

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Развлекается в отпуске, и правильно делает. Тем более вон какую симпатичную женщину отхватил)

  • Такая красотка рядом сейчас с ним счастья им.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
«Пивной» живот и неприятные усы: Брэдли Купер заметно сдал после расставания с Ириной Шейк
40 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.