Дмитрий Тарасов оправдался за фото в церкви, куда пришел в куртке со скандальной надписью

Каждое новое фото в Инстаграме Дмитрия Тарасова недоброжелатели готовы рассматривать чуть ли не под микроскопом. Не так давно футболиста раскритиковали за неподобающий вид в храме, а спустя две недели спортсмен прокомментировал тот случай.



Дмитрий Тарасов



В последнее время Дмитрий Тарасов становился героем различных скандалов. Один из недавних связан с его фотографией в церкви, на которой он позирует в куртке с довольно грубой надписью Rich Ass («богатая задница» — прим. Woman.ru). Интернет-пользователи посчитали внешний вид спортсмена неподобающим для посещения храма, о чем тут же написали в комментариях.

Дмитрий Тарасов



Спустя две недели после публикации фото Тарасов высказался по этому поводу в рамках YouTube-шоу Дмитрия Сычева.

Футболист не согласился с критикой. «Я могу столько фотографий показать, когда люди заходят пьяными и одетыми не так, как нужно. Человек пришел в храм помолиться, неважно, в каком он виде», — заявил Тарасов.

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Также в интервью Дмитрий Тарасов рассказал о своей карьере, полученной травме и дальнейших планах.