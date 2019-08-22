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Дмитрий Тарасов оправдался за фото в церкви, куда пришел в куртке со скандальной надписью

Каждое новое фото в Инстаграме Дмитрия Тарасова недоброжелатели готовы рассматривать чуть ли не под микроскопом. Не так давно футболиста раскритиковали за неподобающий вид в храме, а спустя две недели спортсмен прокомментировал тот случай.
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов 

В последнее время Дмитрий Тарасов становился героем различных скандалов. Один из недавних связан с его фотографией в церкви, на которой он позирует в куртке с довольно грубой надписью Rich Ass («богатая задница» — прим. Woman.ru). Интернет-пользователи посчитали внешний вид спортсмена неподобающим для посещения храма, о чем тут же написали в комментариях.

Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов 

Спустя две недели после публикации фото Тарасов высказался по этому поводу в рамках YouTube-шоу Дмитрия Сычева. 

Футболист не согласился с критикой. «Я могу столько фотографий показать, когда люди заходят пьяными и одетыми не так, как нужно. Человек пришел в храм помолиться, неважно, в каком он виде», — заявил Тарасов.

Также в интервью Дмитрий Тарасов рассказал о своей карьере, полученной травме и дальнейших планах. 

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22 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @tarasov23, @kostenko.94/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Дмитрий Тарасов

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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