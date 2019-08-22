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Вслед за Лаймой Вайкуле Игорь Крутой прокомментировал слухи об их конфликте

Пару лет назад Лайма Вайкуле и Игорь Крутой перестали общаться друг с другом. Недавно и певица, и композитор решили высказаться насчет сложившейся ситуации: сначала Лайма это сделала, а спустя полтора месяца — Игорь. 
Лайма Вайкуле, Игорь Крутой
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой

С 2015-го Лайма Вайкуле ежегодно проводит собственный музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву» в Юрмале. С тех пор у певицы имеется некая натянутость в отношениях с композитором Игорем Крутым, чья «Новая Волна» «переехала» из Латвии в Россию из-за политических проблем. 

Раньше знаменитости были очень близкими друзьями, а теперь лишь мельком пересекаются на мероприятиях. 

В июле Вайкуле заявила, что Крутой зря обижается на нее — после перенесения «Новой Волны» в Сочи она не могла отказать правительству родной страны в создании нового музыкального мероприятия. 

Лайма Вайкуле
 

На днях композитор дал интервью порталу «Аргументы и Факты». Во время беседы журналист спросил знаменитость и про конфликт с Вайкуле.

Крутой признался, что певица была не совсем честна, когда говорила о вынужденном создании «Лаймы. Рандеву». 

«В 2015-м в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков. Он встречался с главой администрации президента и вел переговоры о том, чтобы ''Новая волна'' вернулась в Юрмалу. А в это время, в сроки, когда должна была пройти ''Новая волна'', Лайма делает свой фестиваль, показывая тем самым, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живет по своей совести», — поведал Крутой. 

Напомним, фестиваль «Лайма. Рандеву» проводится каждый июль в Юрмале, тогда как «Новая Волна» теперь проходит в конце августа-начале сентября в Сочи. Певица всегда приезжает на мероприятие продюсера, являясь там почетной гостьей, а зачастую и входит в состав жюри. 

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22 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @igorkrutoy65, @laima_vaikule_official/Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars
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Игорь Крутой, Лайма Вайкуле

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245
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