В новом учебном году принц Джордж начнет посещать уроки балета

Согласно стандартам британского образования, принц Джордж начал ходить в школу с 4-х лет. Несмотря на то, что мальчик еще совсем мал, его школьная программа с каждым годом становится все насыщеннее и сложнее.

Принц Джордж

В этом году 6-летний принц Джордж перешел во второй класс. С осени 2017-го королевский наследник учится в престижной частной школе Thomas's Battersea, расположенной в паре километров от Кенсингтонского дворца.

Учебное заведение предлагает образовательные программы для детей с 4-летнего возраста.

Сначала сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон посещал ежедневные занятия для самых маленьких и лишь потом поступил в обычный первый класс. Поговаривают, что пока мальчик не очень вдохновлен школьной жизнью. Как и всем обычным детям, куда больше ему нравится играть с друзьями и гулять.

Впрочем, принцу предстоит смириться с тем, что следующие годы он будет каждый день посещать школу — учить на дому сына герцог и герцогиня не собираются.

У школы Thomas's Battersea отличные учебные планы, которые пришлись бы по душе многим родителям.

В этом году кроме обучения чтению и письму принц Джордж и его одноклассники начнут осваивать французский язык. Более того, каждую неделю у них будут проходить танцевальные занятия — точнее, уроки балетного искусства.



1 2 3 ... 10 Через пару недель принц Джордж начнет обучаться балету

Судя по информации на сайте частной школы, руководство ввело уроки балета для второклассников не только для того, чтобы они улучшали физические данные, но и для развития творческого потенциала и музыкальности ребят.



По словам анонима, принц Джордж уже мечтает поскорее посетить балетный класс — мальчик давно обожает танцевать и уже ходил в хореографические кружки, передает портал The Sun.