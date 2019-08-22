В новом учебном году принц Джордж начнет посещать уроки балета

В этом году 6-летний принц Джордж перешел во второй класс. С осени 2017-го королевский наследник учится в престижной частной школе Thomas's Battersea, расположенной в паре километров от Кенсингтонского дворца.
Сначала сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон посещал ежедневные занятия для самых маленьких и лишь потом поступил в обычный первый класс. Поговаривают, что пока мальчик не очень вдохновлен школьной жизнью. Как и всем обычным детям, куда больше ему нравится играть с друзьями и гулять.
Впрочем, принцу предстоит смириться с тем, что следующие годы он будет каждый день посещать школу — учить на дому сына герцог и герцогиня не собираются.
В этом году кроме обучения чтению и письму принц Джордж и его одноклассники начнут осваивать французский язык. Более того, каждую неделю у них будут проходить танцевальные занятия — точнее, уроки балетного искусства.
Судя по информации на сайте частной школы, руководство ввело уроки балета для второклассников не только для того, чтобы они улучшали физические данные, но и для развития творческого потенциала и музыкальности ребят.
По словам анонима, принц Джордж уже мечтает поскорее посетить балетный класс — мальчик давно обожает танцевать и уже ходил в хореографические кружки, передает портал The Sun.