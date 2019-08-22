Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

В новом учебном году принц Джордж начнет посещать уроки балета

Согласно стандартам британского образования, принц Джордж начал ходить в школу с 4-х лет. Несмотря на то, что мальчик еще совсем мал, его школьная программа с каждым годом становится все насыщеннее и сложнее. 
Принц Джордж Александр Луи
Принц Джордж

В этом году 6-летний принц Джордж перешел во второй класс. С осени 2017-го королевский наследник учится в престижной частной школе Thomas's Battersea, расположенной в паре километров от Кенсингтонского дворца.

Учебное заведение предлагает образовательные программы для детей с 4-летнего возраста. 

Сначала сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон посещал ежедневные занятия для самых маленьких и лишь потом поступил в обычный первый класс. Поговаривают, что пока мальчик не очень вдохновлен школьной жизнью. Как и всем обычным детям, куда больше ему нравится играть с друзьями и гулять.

Принц Джордж Александр Луи
 

Впрочем, принцу предстоит смириться с тем, что следующие годы он будет каждый день посещать школу — учить на дому сына герцог и герцогиня не собираются. 

У школы Thomas's Battersea отличные учебные планы, которые пришлись бы по душе многим родителям. 

В этом году кроме обучения чтению и письму принц Джордж и его одноклассники начнут осваивать французский язык. Более того, каждую неделю у них будут проходить танцевальные занятия — точнее, уроки балетного искусства. 

Судя по информации на сайте частной школы, руководство ввело уроки балета для второклассников не только для того, чтобы они улучшали физические данные, но и для развития творческого потенциала и музыкальности ребят. 

По словам анонима, принц Джордж уже мечтает поскорее посетить балетный класс — мальчик давно обожает танцевать и уже ходил в хореографические кружки, передает портал The Sun. 

Перейти к обсуждению


22 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Принц Джордж Александр Луи, Кейт Миддлтон, Принц Уильям

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
«Пивной» живот и неприятные усы: Брэдли Купер заметно сдал после расставания с Ириной Шейк
40 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.