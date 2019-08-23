Шорты все короче, а чувства — сильнее: Дэвид и Виктория Бекхэм наслаждаются отдыхом и друг другом в Италии

В начале августа Дэвид и Виктория Бекхэм отправились вместе с детьми в отпуск на побережье Италии. Звездная семья остановилась в южном регионе страны под названием Апулия.
Супруги показывали свои ужины (как с детьми, так и вдвоем при свечах), велопрогулки, отдых на пляже, занятия спортом и многое другое.
А вчера пара вместе с наследниками сняла роскошную яхту и отправилась отдыхать в открытое море.
Лично нас особенно порадовали совместные фото экс-футболиста и дизайнера. Супруги, оба одетые в короткие шорты, выглядели невероятно гармоничной и счастливой парой и своим видом вмиг развеяли все слухи о проблемах в их отношениях.
Кажется, в последнее время отношения Дэвида и Виктории переживают новый, еще более яркий этап. Напомним, в прошлом месяце пару застали за совместными танцами и публичными поцелуями на музыкальном фестивале.