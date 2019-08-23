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Шорты все короче, а чувства — сильнее: Дэвид и Виктория Бекхэм наслаждаются отдыхом и друг другом в Италии

Вот уже несколько недель семейство Бекхэм наслаждается путешествием по Италии. Знаменитости выкладывают в соцсети множество ярких фотографий и кажутся как никогда счастливыми. 

В начале августа Дэвид и Виктория Бекхэм отправились вместе с детьми в отпуск на побережье Италии. Звездная семья остановилась в южном регионе страны под названием Апулия. 

Все эти дни Дэвид и Виктория делились с фолловерами моментами своего путешествия. 

Супруги показывали свои ужины (как с детьми, так и вдвоем при свечах), велопрогулки, отдых на пляже, занятия спортом и многое другое. 

А вчера пара вместе с наследниками сняла роскошную яхту и отправилась отдыхать в открытое море. 

Звезды успели не только поплавать и позагорать, но даже заняться парасейлингом (полетом на парашюте над водой) и провести семейную фотосессию. 

Лично нас особенно порадовали совместные фото экс-футболиста и дизайнера. Супруги, оба одетые в короткие шорты, выглядели невероятно гармоничной и счастливой парой и своим видом вмиг развеяли все слухи о проблемах в их отношениях. 

Кажется, в последнее время отношения Дэвида и Виктории переживают новый, еще более яркий этап. Напомним, в прошлом месяце пару застали за совместными танцами и публичными поцелуями на музыкальном фестивале

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23 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @cruzbeckham, @davidbeckham, @victoriabeckham/Instagram
Теги

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Харпер Севен Бекхэм, Ромео Бекхэм, Бруклин Бекхэм, Круз Бекхэм

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Представляю, каких трудов стоило сохранить семью и такие крепкие отношения между детьми и родителями, между супругами так долго. Наверняка это заслуга Виктории, молодец

  • Слушайте, они такие милахи, прям приятно посмотреть! Это целое искусство удерживать внимание и интерес мужа после стольких лет брака

  • Несправедливо : если объективно оценить, он с годами куда привлекательнее .....

  • У Вики всегда грустные глаза,думаю,ей достается.Мне не кажется их семья счастливой.

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