Шорты все короче, а чувства — сильнее: Дэвид и Виктория Бекхэм наслаждаются отдыхом и друг другом в Италии

Вот уже несколько недель семейство Бекхэм наслаждается путешествием по Италии. Знаменитости выкладывают в соцсети множество ярких фотографий и кажутся как никогда счастливыми.

В начале августа Дэвид и Виктория Бекхэм отправились вместе с детьми в отпуск на побережье Италии. Звездная семья остановилась в южном регионе страны под названием Апулия.

Все эти дни Дэвид и Виктория делились с фолловерами моментами своего путешествия.

Супруги показывали свои ужины (как с детьми, так и вдвоем при свечах), велопрогулки, отдых на пляже, занятия спортом и многое другое.

А вчера пара вместе с наследниками сняла роскошную яхту и отправилась отдыхать в открытое море.

Звезды успели не только поплавать и позагорать, но даже заняться парасейлингом (полетом на парашюте над водой) и провести семейную фотосессию.

Лично нас особенно порадовали совместные фото экс-футболиста и дизайнера. Супруги, оба одетые в короткие шорты, выглядели невероятно гармоничной и счастливой парой и своим видом вмиг развеяли все слухи о проблемах в их отношениях.

1 2 3 ... 10 Дэвид и Виктория Бекхэм наслаждаются отпуском в Италии

Кажется, в последнее время отношения Дэвида и Виктории переживают новый, еще более яркий этап. Напомним, в прошлом месяце пару застали за совместными танцами и публичными поцелуями на музыкальном фестивале.