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Татьяна Навка отметила 5-й день рождения дочери без пафоса и именитых гостей

Многие звезды устраивают шумные вечеринки в честь дня рождения своих детей, на которых, как правило, родители веселятся больше, чем виновники торжества. Татьяна Навка решила обойтись без фейерверков, гастрономических изысков и заслуженных артистов на сцене и устроила для подружек именинницы обычное чаепитие.
Надежда Пескова, Татьяна Навка
Надежда Пескова и Татьяна Навка

21 августа дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежде исполнилось пять лет. В честь этой даты фигуристка поделилась архивными снимками из роддома. А на днях опубликовала несколько кадров, сделанных во время праздника.

Надежда Пескова, Татьяна Навка

На фото Татьяна позирует вместе с именинницей, держа в руках пару букетов. Звездная мама выбрала простой наряд: белые джинсы и футболку в тон, а вот виновница торжества надела платье с цветочным принтом, дополнив свой образ праздничным колпаком. 

Судя по тому, как Надя задувает свечи, загадала она явно что-то особенное! Интересно, воплотится ли ее мечта в жизнь? 

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23 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @tatiana_navka/Instagram
Теги

Татьяна Навка, Надежда Пескова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • все равно ее никто не любит, хоть и стала подстраиваться под народ

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