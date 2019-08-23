Татьяна Навка отметила 5-й день рождения дочери без пафоса и именитых гостей

Многие звезды устраивают шумные вечеринки в честь дня рождения своих детей, на которых, как правило, родители веселятся больше, чем виновники торжества. Татьяна Навка решила обойтись без фейерверков, гастрономических изысков и заслуженных артистов на сцене и устроила для подружек именинницы обычное чаепитие.

Надежда Пескова и Татьяна Навка

21 августа дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежде исполнилось пять лет. В честь этой даты фигуристка поделилась архивными снимками из роддома. А на днях опубликовала несколько кадров, сделанных во время праздника.

На фото Татьяна позирует вместе с именинницей, держа в руках пару букетов. Звездная мама выбрала простой наряд: белые джинсы и футболку в тон, а вот виновница торжества надела платье с цветочным принтом, дополнив свой образ праздничным колпаком.



1 2 3 ... 10 21 августа дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова отметила 5-й день рождения

Судя по тому, как Надя задувает свечи, загадала она явно что-то особенное! Интересно, воплотится ли ее мечта в жизнь?

